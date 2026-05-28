La cantante Anitta debutará como actriz de cine

La cantante Anitta es una de las principales figuras de la música internacional, ha incursionado en la actuación en series y realizado documentales sobre su carrera, pero ahora va por más: debutará como actriz de cine.

La artista brasileña protagonizará una película romántica que comenzará a filmarse el 1 de junio, en Río de Janeiro, producida por Globo Studios.

La producción forma parte de una estrategia enfocada en crear historias originales creadas por talentos brasileños, según dijo Amauri Soares, director ejecutivo de Globo Studios y TV Globo.

"La idea surgió directamente de Anitta y después nuestros equipos creativos se encargaron de convertirla en una producción cinematográfica", declaró durante el evento Río2C.

Estudios Globo ha producido más de 20 películas desde el 2023, fortaleciendo colaboraciones con productoras independientes y expandiendo su presencia tanto en salas de cine como en televisión y plataformas de streaming.

La historia seguirá a Nina (Anitta), una joven que, luego de la muerte de su abuela, deja Río de Janeiro para iniciar una nueva etapa en un pueblo del sur de Brasil, donde conocerá a Pedro, interpretado por Kelner Macedo.

Regina Casé, Valentina Herszage, Felipe Frazão y Maria Gladys también forman parte del elenco de la película, la cual aún no tiene nombre, pese al próximo inicio del rodaje.

La dirección estará a cargo de Fellipe Barbosa; el guion fue escrito por Juan Jullian, Renata Corrêa y Michel Carvalho.

La proyección global de Anitta en las pantallas se disparó tras su aplaudido debut en la ficción televisiva, interpretando a Jessica en la exitosa producción internacional Élite de Netflix.

Este paso firme le abrió las puertas de la industria cinematográfica internacional, donde ya ha experimentado un notable ascenso tanto en el cine de animación, prestando su voz para largometrajes distribuidos globalmente como Super agente Hitpig, como en producciones del género documental de gran formato.

Entre estos últimos destaca Larissa: La Otra Cara de Anitta, una pieza cinematográfica íntima que explora la profunda dualidad entre su identidad real y el personaje público que construyó para alcanzar el estrellato.

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