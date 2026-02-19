Analiza México restricción a importaciones de pollo

Las autoridades mexicanas dieron a conocer que analizan restringir o cerrar las puertas al pollo proveniente del extranjero, en particular las provenientes de países con los que México no tiene acuerdos comerciales, como Brasil.

Esto implicará excluir al sector avícola del país del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el cual ofrece cero aranceles a las compras del exterior.

En el marco de la Convención Anual de la Industria Cárnica 2026 que se celebra en Nayarit, voceros de la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Agricultura mencionaron que analizan esa posibilidad ante problemas que enfrentan productores nacionales con el ingreso del producto importado.

“Estamos valorando con la Secretaría de Agricultura cerrar el ingreso de producto que viene de otros países, precisamente porque ya estamos teniendo problemas con nuestros productores nacionales”, comentó al respecto Gertrudis Mercado, directora general de Industrias Ligeras de la Secretaría de Economía.

La funcionaria aseguró que uno de los objetivos se centra en fortalecer la comunicación con los actores del sector.

Admitió que anteriormente no existía un diálogo constante entre autoridades y productores, y que ahora se busca “acercar a los productores a los comercializadores” para atender de manera directa las problemáticas que se presenten en la cadena.

Explicó que, mientras la Secretaría de Agricultura se encarga de los insumos y la producción, la SE enfoca su trabajo en la comercialización.

En ese sentido, indicó que la dependencia está abierta a recibir planteamientos del sector para valorar posibles medidas.

“Recibí todas las demandas que ustedes tengan que valorar la problemática”, expresó ante los asistentes a dicho evento.

Además, aclaró que “todavía no es un hecho, pero estamos teniendo reuniones para ver qué vamos ; una de las propuestas es sacar al sector del PACIC para fortalecer la industria”.

De acuerdo con datos del Consejo Mexicano de la Carne, en 2025 el consumo per cápita de carne en el país alcanzó 84.7 kilogramos anuales, de los cuales 38.7 kilos son pollo, con lo cual se colocó como la proteína de mayor presencia en la dieta nacional.

