Prevén crecimiento de 6% para el sector franquicias durante 2026

El sector de franquicias en México proyecta un crecimiento del 6% para 2026, impulsado por el Mundial 2026, con sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y la expectativa de atraer inversión tanto nacional como extranjera.

La afluencia de turistas y aficionados genera un escenario favorable para marcas consolidadas y nuevos conceptos.

Actualmente, el país cuenta con más de 1,500 marcas y 95,000 puntos de venta, que representan alrededor del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan más de un millón de empleos formales.

La tasa de éxito a cinco años se mantiene cercana al 85%, consolidando a México como líder en Iberoamérica y referente global en franquicias.

La Feria Internacional de Franquicias 2026 (#FIF2026), que se celebrará próximamente, reunirá a más de 300 expositores y 14,000 visitantes de alto perfil, ofreciendo un espacio para cerrar inversiones, concretar expansiones y profesionalizar negocios.

También reflejará la evolución del sector hacia modelos más accesibles, escalables y digitales, con estrategias omnicanal e incorporación de inteligencia artificial en procesos clave como inventarios y análisis de ventas.

El contexto internacional, incluido el T-MEC, abre oportunidades para la expansión de marcas mexicanas hacia Estados Unidos y Canadá.

Sumado a esto, la FIF 2026 contará con la participación de marcas internacionales de Corea, España y otros países, fortaleciendo la inversión extranjera directa en el sector.

Con eventos globales como el Mundial y la creciente digitalización de los negocios, las franquicias mexicanas se preparan para aprovechar un año de oportunidades de crecimiento y expansión estratégica.

Esto consolida a México como un mercado de referencia para inversionistas y emprendedores.

Comentarios