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Nuevo León

Es marzo un mes 'de fuego': promedia NL 22 incendios diarios

En lo que va del mes, se han atendido cerca de 400 servicios, cifra que evidencia la vulnerabilidad del estado ante el fuego en este primer trimestre de 2026

  • 19
  • Marzo
    2026

La temporada de estiaje y las condiciones meteorológicas extremas han desatado una crisis de incendios en Nuevo León. 

En lo que va del mes de marzo, el cuerpo de Bomberos de Nuevo León ha atendido cerca de 400 servicios, una cifra que evidencia la vulnerabilidad del estado ante el fuego en este primer trimestre de 2026. 

Este volumen de incidentes se concentra principalmente en terrenos baldíos, pastizales y tiraderos clandestinos, donde la acumulación de material seco y desechos actúa como combustible inmediato ante cualquier chispa.

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Factores críticos: clima y descuido

Las autoridades locales señalaron que el incremento en la frecuencia de los siniestros no es casualidad.  

La combinación de altas temperaturas y las constantes ráfagas de viento registradas en la zona metropolitana y la periferia han facilitado la propagación de las llamas en cuestión de minutos. 

Sin embargo, el factor humano sigue siendo el principal detonante.  

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Ante esta situación, los cuerpos de emergencia han emitido un llamado urgente a la ciudadanía para evitar quemas de basura o restos vegetales, no arrojar colillas de cigarro en zonas con maleza o desde vehículos y mantener limpios los predios y solares baldíos para eliminar material inflamable. 

El reporte de estos 400 servicios en apenas 18 días de marzo pone en alerta a las corporaciones de auxilio, considerando que el año 2025 cerró con un registro de 52 incendios forestales de gran magnitud.  

La actual saturación de servicios en áreas urbanas y baldíos presiona la capacidad operativa de los rescatistas, quienes simultáneamente deben atender contingencias en zonas serranas, como el reciente conato en el Cerro de la Silla combatido por la Brigada Fénix, además de los incendios de grandes dimensiones el fin de semana en el municipio de Juárez.

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Las autoridades de Protección Civil y Bomberos permanecen en guardia permanente, advirtiendo que, de no extremar precauciones, la cifra de incidentes podría marcar un récord negativo para el cierre del mes. 

Nuevo León enfrenta una racha crítica de incendios en el primer trimestre del año. Tras un inicio de año relativamente estable en enero, con apenas 44 siniestros, la cifra se disparó drásticamente durante febrero, alcanzando más de mil registros, lo que significó un incremento del 2,172%; es decir en febrero hubo casi 23 veces más incendios que en enero. 

Esta tendencia alarmante persiste en marzo, mes que ya acumula 400 incidentes en sus primeras semanas, encendiendo las alertas de las corporaciones de auxilio en el estado. En comparativa, aun sin terminar el mes, marzo ya registra 9 veces más incendios que todo enero. 

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Incendios por mes en Nuevo León

  • Enero: 44
  • Febrero: 1,000
  • Marzo: 400

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