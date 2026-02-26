Advierte Nuevo Laredo riesgo por quema de basura

La Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos en Nuevo Laredo, realiza una campaña para evitar la quema de basura y pastizales, ya que diariamente se presentan casos que no solo representan una amenaza a la seguridad de las personas, sino que contaminan el medio ambiente.

El fuego se propaga rápido con el viento y la maleza seca; además, las quemas suelen extenderse a predios vecinos y las consecuencias pueden ser graves e irreversibles.

Una quema pequeña puede salirse de control en segundos; una chispa basta para provocar un incendio que ponga en riesgo viviendas, personas y brigadas de emergencia.

Atienden incendio en Reservas Territoriales

Este jueves los apagafuegos acudieron a la Colonia Reservas Territoriales, donde hay varios basureros clandestinos en diferentes predios, que tienen no solo muebles inservibles, sino llantas en desuso que originaron una densa columna de humo negro.

Pese a los avisos de no tirar basura, hay una gran cantidad de tiraderos que representan un riesgo de incendio y un foco de contaminación.

