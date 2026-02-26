Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
No_tirar_basura_2026_7f6a11220f
Tamaulipas

Advierte Nuevo Laredo riesgo por quema de basura

Pese a los avisos de no tirar basura, hay una gran cantidad de tiraderos que representan un riesgo de incendio y un foco de contaminación.

  • 26
  • Febrero
    2026

La Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos en Nuevo Laredo, realiza una campaña para evitar la quema de basura y pastizales, ya que diariamente se presentan casos que no solo representan una amenaza a la seguridad de las personas, sino que contaminan el medio ambiente.

El fuego se propaga rápido con el viento y la maleza seca; además, las quemas suelen extenderse a predios vecinos y las consecuencias pueden ser graves e irreversibles.

Una quema pequeña puede salirse de control en segundos; una chispa basta para provocar un incendio que ponga en riesgo viviendas, personas y brigadas de emergencia.

Atienden incendio en Reservas Territoriales

Este jueves los apagafuegos acudieron a la Colonia Reservas Territoriales, donde hay varios basureros clandestinos en diferentes predios, que tienen no solo muebles inservibles, sino llantas en desuso que originaron una densa columna de humo negro.

Pese a los avisos de no tirar basura, hay una gran cantidad de tiraderos que representan un riesgo de incendio y un foco de contaminación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_8_20bde0c613
Accidente de avión militar en Bolivia deja 15 fallecidos
volcadura_luminaria_ramos_arizpe_78fb3d78c2
Volcadura en Ramos Arizpe deja una luminaria derribada
incendio_proteccion_civil_3d5e0dc491
Registra Nuevo León 600 incendios tan solo en dos días
publicidad

Últimas Noticias

cuba_barco_eua_7a3227e238
Afirma Cuba que lancha de EUA atacada traía 14 fusiles y munición
INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Simológico Nacional temblor en Santa Catarina
5869b67df354bc542cc097af02faffb1b92a1e42w_05f82556b8
México exige devolución de 195 piezas prehispánicas en subasta
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
publicidad
×