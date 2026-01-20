Sube la canasta básica y supera los $2,000 pesos

La primera quincena del año reportó un aumento de 2% en el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) a nivel nacional, colocándola por encima de los $2,000 pesos.

De acuerdo con un análisis de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), del cierre de 2025 al día 15 de enero ya existe un incremento en precios.

En su reporte indican que el precio promedio de la CBA resultó en $2,046.45 al aumentar su precio en promedio $25.98 pesos, lo que significa una variación al alza de 1.29 por ciento.

En Nuevo León, el precio de la CBA durante el mes de enero se ubica en $2,066 pesos.

Los productos que más aumentaron en el último mes son cigarros, un 20.33%, al pasar de $88.25 a $106.19 pesos; café soluble, un 7.76%, al pasar de $145.31 a $156.59 pesos; el tomate verde, con un alza de 7.11%, que pasó de venderse de $39.61 a $42.42 pesos; el chile poblano, con un aumento de 6.78%, que pasó de $50.75 a $54.19 pesos; y chile jalapeño, con un repunte de 6.57%, que pasó de $39.01 a $41.61 pesos.

En tanto que los cinco estados con la CBA más encarecida resultaron ser Yucatán con un aumento de 8.94%, Querétaro con 8.58%, Michoacán con un aumento de 8.50%, Veracruz con 6.32% y Quintana Roo con 4.79%.

"La inflación es una realidad inocultable que hoy padecen los consumidores, comerciantes, la sociedad entera, por lo que buscar tapar el sol con un dedo resulta ser un gran despropósito”, explicó Cuautémoc Rivera, presidente de ANPEC.

