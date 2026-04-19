Tras vacaciones, se duplican solicitudes de créditos

Tras el reciente periodo de Semana Santa, las solicitudes de microcréditos en México registraron un aumento significativo, impulsadas por el encarecimiento de las actividades vacacionales.

De acuerdo con datos de la plataforma Credmex, la demanda de financiamiento se duplicó en los días previos al descanso, reflejando una mayor presión en el gasto de los hogares.

En este contexto, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reportó que vacacionar en 2026 resultó 16.5% más caro en comparación con el año anterior.

Aumenta demanda de crédito tras Semana Santa

Este incremento llevó a los consumidores a recurrir con mayor frecuencia a tarjetas de crédito y préstamos personales para cubrir gastos relacionados con transporte, hospedaje y entretenimiento.

En ese sentido, dicha plataforma informó que, en comparación con 2025, las solicitudes de crédito aumentaron 100%, mientras que los montos solicitados también crecieron durante el periodo, lo que evidencia un alza en las necesidades de consumo.

“Esto indica que el gasto durante las vacaciones impulsó la demanda de crédito”, explicaron expertos de la plataforma.

Por otra parte, el análisis por perfil de usuario revela que las personas de entre 35 y 40 años concentraron cerca del 25% de las solicitudes, con un incremento del 18 por ciento.

“Esto demuestra que este grupo etario presenta una mayor demanda de financiamiento para consumo vacacional, gastos del hogar y necesidades de liquidez a corto plazo”, señalaron especialistas de Credmex.

Alertan sobre uso de tarjetas y nivel de endeudamiento

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó incrementos de hasta 30% en el uso de tarjetas de crédito durante estas fechas.

Ante ello, expertos recomiendan no destinar más del 20% del ingreso mensual al pago de deudas y limitar los plazos a un máximo de seis meses, a fin de evitar afectaciones en la estabilidad financiera.





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