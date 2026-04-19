Ni la inflación ‘tumba’ las ventas en supermercados

Pese a un entorno inflacionario que continúa presionando el poder adquisitivo de los consumidores, las ventas en tiendas de autoservicio, departamentales y especializadas lograron mantenerse en terreno positivo durante marzo, reflejando resiliencia en el consumo interno.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el desempeño fue favorable tanto en unidades con más de un año de operación como en el total de establecimientos.

En marzo, las ventas nominales a tiendas iguales, aquellas con más de un año en operación, registraron un crecimiento de 1.7%, mientras que a tiendas totales el incremento fue de 3.8% respecto al mismo mes de 2025.

Por formato, el segmento especializado destacó con un alza de 4.9% a tiendas iguales y de 7.9% a tiendas totales, superando ampliamente a autoservicio, que creció 0.3% y 2.5%, respectivamente, y al departamental, con 0.9% y 2.1 por ciento.

En términos acumulados, de enero a marzo de 2026, las ventas a tiendas iguales avanzaron 2.0%, en tanto que a tiendas totales el crecimiento fue de 4.1 por ciento.

Ventas en supermercados ascienden a más de 134 millones de pesos

Durante marzo, las ventas ascendieron a $134,300 millones de pesos, mientras que el acumulado del primer trimestre alcanzó los $388,900 millones de pesos, lo que confirma una tendencia de expansión moderada pero constante.

Cabe recordar que este desempeño ocurre en un contexto donde la inflación en México se ubicó en 4.59% anual al cierre de marzo de 2026, nivel que, si bien ha mostrado cierta estabilidad, continúa representando un desafío para el consumo.

Aun así, los datos reflejan que los hogares han mantenido su gasto, particularmente en segmentos especializados.

Expertos destacan que el comportamiento del sector comercial sugiere que, aunque la inflación sigue presente, no ha sido suficiente para frenar el dinamismo de las ventas, evidenciando una capacidad de adaptación tanto de consumidores como de empresas ante las condiciones económicas actuales

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