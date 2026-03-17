Transporte urbano en México moviliza 237 millones en enero

El transporte urbano en México registró un ligero crecimiento durante enero de 2026, al movilizar a 237 millones de pasajeras y pasajeros, lo que representó un aumento de apenas 0.2 % respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP).

En cuanto a la operación, los sistemas recorrieron 48.9 millones de kilómetros, cifra 3.9 % superior a la de enero de 2025, lo que refleja una mayor actividad en la movilidad urbana del país.

Durante enero 2026, 237.0 millones de pasajeras y pasajeros viajaron en los sistemas de transporte urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como de las ciudades de Guadalajara, León, Monterrey, Puebla, Pachuca, Chihuahua, Querétaro y Acapulco de Juárez.



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CDMX concentra la mayor demanda

La Zona Metropolitana del Valle de México se mantuvo como el principal núcleo de transporte, con 173.9 millones de usuarios, un incremento anual de 2.3 %. Además, los sistemas recorrieron 32.9 millones de kilómetros, es decir, 6.4 % más que el año previo.

Entre los subsistemas, el Metro destacó con 100.8 millones de pasajeros (+4.4 %), mientras que el Trolebús y el Cablebús reportaron crecimientos de 29.9 % y 17.7 %, respectivamente. En contraste, el Metrobús y el Tren Ligero registraron caídas en la afluencia.

Caídas en Guadalajara y León

Guadalajara reportó 24.4 millones de usuarios, lo que significó una disminución de 9.5 % anual, aunque los kilómetros recorridos aumentaron 6.6 %. Destacó la caída en el Tren Eléctrico (-17.3 %) y el crecimiento del sistema SITREN.

En León, el sistema Optibús movilizó 14.5 millones de pasajeros, 9.0 % menos que en enero de 2025, además de una reducción de 8.0 % en la distancia recorrida.

Monterrey mantiene tendencia al alza

Monterrey mostró resultados positivos con 11.9 millones de usuarios, lo que representó un incremento de 5.4 %. El sistema también aumentó 5.3 % los kilómetros recorridos.

El Metrorrey creció 3.0 % en pasajeros, mientras que el Transmetro destacó con un aumento de 9.7 %, consolidándose como uno de los sistemas con mayor dinamismo.

Puebla y Querétaro reportaron incrementos de 4.1 % y 9.1 %, respectivamente. Por el contrario, Pachuca, Chihuahua y Acapulco de Juárez presentaron caídas en el número de usuarios de 10.5 %, 6.6 % y 6.0 %.

Los datos reflejan un comportamiento desigual en la movilidad urbana del país, donde algunas zonas metropolitanas muestran recuperación y expansión operativa, mientras otras enfrentan disminución en la demanda del transporte público.

La ETUP permite dar seguimiento mensual a estos sistemas, proporcionando información clave sobre pasajeros transportados, kilómetros recorridos y la evolución de los principales servicios de movilidad en México.

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