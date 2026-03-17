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Finanzas

Transporte urbano en México moviliza 237 millones en enero

Transporte público moviliza 237 millones de pasajeros, durante enero de 2026; destacan alzas en Ciudad de México y Monterrey

  • 17
  • Marzo
    2026

El transporte urbano en México registró un ligero crecimiento durante enero de 2026, al movilizar a 237 millones de pasajeras y pasajeros, lo que representó un aumento de apenas 0.2 % respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP).

En cuanto a la operación, los sistemas recorrieron 48.9 millones de kilómetros, cifra 3.9 % superior a la de enero de 2025, lo que refleja una mayor actividad en la movilidad urbana del país.

CDMX concentra la mayor demanda

La Zona Metropolitana del Valle de México se mantuvo como el principal núcleo de transporte, con 173.9 millones de usuarios, un incremento anual de 2.3 %. Además, los sistemas recorrieron 32.9 millones de kilómetros, es decir, 6.4 % más que el año previo.

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Entre los subsistemas, el Metro destacó con 100.8 millones de pasajeros (+4.4 %), mientras que el Trolebús y el Cablebús reportaron crecimientos de 29.9 % y 17.7 %, respectivamente. En contraste, el Metrobús y el Tren Ligero registraron caídas en la afluencia.

Caídas en Guadalajara y León

Guadalajara reportó 24.4 millones de usuarios, lo que significó una disminución de 9.5 % anual, aunque los kilómetros recorridos aumentaron 6.6 %. Destacó la caída en el Tren Eléctrico (-17.3 %) y el crecimiento del sistema SITREN.

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En León, el sistema Optibús movilizó 14.5 millones de pasajeros, 9.0 % menos que en enero de 2025, además de una reducción de 8.0 % en la distancia recorrida.

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Monterrey mantiene tendencia al alza

Monterrey mostró resultados positivos con 11.9 millones de usuarios, lo que representó un incremento de 5.4 %. El sistema también aumentó 5.3 % los kilómetros recorridos.

El Metrorrey creció 3.0 % en pasajeros, mientras que el Transmetro destacó con un aumento de 9.7 %, consolidándose como uno de los sistemas con mayor dinamismo.

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Puebla y Querétaro reportaron incrementos de 4.1 % y 9.1 %, respectivamente. Por el contrario, Pachuca, Chihuahua y Acapulco de Juárez presentaron caídas en el número de usuarios de 10.5 %, 6.6 % y 6.0 %.

Los datos reflejan un comportamiento desigual en la movilidad urbana del país, donde algunas zonas metropolitanas muestran recuperación y expansión operativa, mientras otras enfrentan disminución en la demanda del transporte público.

La ETUP permite dar seguimiento mensual a estos sistemas, proporcionando información clave sobre pasajeros transportados, kilómetros recorridos y la evolución de los principales servicios de movilidad en México.


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