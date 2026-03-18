Busca Japón hacer más negocios con Nuevo León

Con el objetivo de ampliar su presencia económica en el estado, Japón busca concretar más oportunidades de negocio con Nuevo León.

Tras participar en la inauguración del “incMTY Festival 2026”, donde Japón participa como país invitado, el embajador de ese país en México, Kozo Honsei, subrayó el interés de las empresas de ese país por fortalecer sus vínculos con la entidad.

En entrevista exclusiva con El Horizonte, el diplomático precisó que el sector manufacturero concentra gran parte del interés de las empresas japonesas, al considerar que el estado es un referente a nivel nacional.

”En Nuevo León existen más de 100 empresas japonesas; se ha invertido en piezas automotrices y en otros campos. Tiene ventaja geográfica y es una potencia, eso observamos”, explicó.

Bajo esta perspectiva, reiteró que la entidad es un destino ideal para el desarrollo de nuevas inversiones lideradas por compañías japonesas.

Como parte de este acercamiento, Honsei confirmó que en abril el gobernador del estado, Samuel García, realizará junto a una comitiva una gira por Japón con el objetivo de atraer más empresas a la entidad.

“El gobernador de Nuevo León el próximo mes va a visitar Japón para intercambiar ideas con empresarios japoneses y así después concretar nuevos negocios”, resaltó el diplomático.

En otro tema, el Embajador dijo que la comunidad japonesa tiene grandes expectativas y optimismo ante la próxima celebración de un partido de la selección de Japón en la entidad como parte de las actividades del Mundial 2026.

Papel de Monterrey en la innovación

El arranque del incMTY Festival 2026 reunió a actores clave del ecosistema empresarial y tecnológico.

A lo largo del festival se desarrollaron paneles, conferencias y espacios de networking, en donde se prevé una asistencia de entre 8,000 y 15,000 personas.

En este contexto, la presidenta del consejo incMTY, Daniela Garza, destacó el papel de Monterrey en la innovación. “Monterrey construye el futuro”, afirmó al señalar que “tenemos todo: talento, industria y universidades”, además de subrayar que “la IA está transformando la forma de hacer negocios”.

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