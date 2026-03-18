Américo Villarreal entrega tres nuevos nombramientos

El gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, designó a la doctora Adriana Marcela Hernández Campos como titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas; a Karl Heinz Becker Hernández como titular de Seduma Tamaulipas; y a Gerardo Algarín Hernández como titular de la Coordinación de Comunicación Social del Ejecutivo del Estado.

De esta manera realiza ajustes en su gabinete de gobierno como parte de una decisión estratégica orientada a fortalecer la capacidad institucional y consolidar resultados.

“El objetivo es claro: fortalecer el trabajo del gobierno para servir mejor a las y los tamaulipecos. Estamos en una etapa de consolidación que exige capacidad, compromiso, lealtad, coordinación y resultados. Por ello, tomamos decisiones firmes que nos permitan responder con mayor eficacia a las demandas de la ciudadanía”, expresó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El mandatario estatal subrayó que su administración mantiene una ruta clara basada en principios de honestidad, cercanía con la gente y responsabilidad en el ejercicio público.

“Estos ajustes forman parte de un proceso permanente de evaluación y fortalecimiento del gabinete, con el propósito de garantizar que cada área del gobierno contribuya de manera efectiva a los objetivos del Estado”, señaló.

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