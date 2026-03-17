Disminuyen 35% en Nuevo León trabajadores con salario mínimo

En la última década, el número de trabajadores que perciben un salario mínimo en Nuevo León ha disminuido de forma considerable.

Para muestra es que, mientras que hace 10 años el número de personas con un salario mínimo era de 677,998 personas, según cifras al tercer trimestre de 2015, para igual periodo de 2025 la cifra bajó a 436,275 trabajadores, lo que significó una baja de 35.6 por ciento.

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general en Nuevo León y el resto del país (excepto la zona fronteriza norte) aumentó a $315.04 pesos diarios. Este incremento del 13% representa un sueldo mensual de alrededor de $9,582.47 pesos.

Otra comparativa muestra que, del total de trabajadores que hay en la entidad, actualmente un 18.8% percibe un salario mínimo y hace 10 años era un 38.0 por ciento.

Además, de acuerdo con datos de Data NL y el Inegi, este avance también es mejor que el comportamiento que se registra a nivel nacional.

Y es que, en el país, la proporción de trabajadores que ganan un salario mínimo es de 38.2% y en Nuevo León esa tasa es de 18.8%, destacó la Coparmex en un análisis.

El número de trabajadores con ingresos de un salario mínimo en el estado no solo es menor, en términos absolutos, sino también porcentuales.

"Hasta el tercer trimestre de 2025 había en Nuevo León 436,275 trabajadores con un ingreso de un salario mínimo; ese número representó un 18.8% del total que hay en la entidad”, señaló.

De igual manera, se observa que, en comparación con 2020, la entidad reportó 655,735 personas con un salario mínimo, lo que significa que en ese entonces había 33% más trabajadores en esa condición.

Cabe mencionar que, a nivel nacional, hasta este mismo periodo había en el país 15,608,132 trabajadores con un ingreso de un salario mínimo.

De acuerdo con el IMSS, el número de trabajadores inscritos en Nuevo León con un salario mínimo al cierre de enero pasado totalizó 27,870.

Roberto Cantú, presidente de Coparmex Nuevo León, atribuyó la mejora salarial de los trabajadores a la escasez de talento que enfrentan las organizaciones en el estado, más que a la productividad, ya que las empresas buscan darles mejores condiciones para retenerlos.

Enfrentamos además un mercado laboral con escasez de talento, donde los salarios están aumentando por competencia entre empleadores y no necesariamente por productividad.

"Incluso en algunos casos, las empresas compiten con programas sociales para atraer trabajadores; es cierto que muchos apoyos sociales son menores al salario mínimo; sin embargo, el punto no es el monto, sino los incentivos”, explicó.

Cuando existen fuentes de ingreso que no necesariamente están vinculadas al desarrollo de habilidades, experiencia o trayectoria laboral, puede modificarse el incentivo para incorporarse al empleo formal.

“Por ello, es importante que las políticas públicas fomenten simultáneamente el apoyo social y la integración productiva de las personas”, manifestó el líder empresarial.

Destacó que Nuevo León se ha distinguido por su cultura de trabajo, productividad y formación de talento, por lo que la política pública debe procurar que los programas sociales acompañen la inserción laboral y no la sustituyan, para que el empleo formal siga siendo la opción más atractiva y sostenible.

Ingresos de hogares

En agosto pasado se dio a conocer que el ingreso promedio por hogar en Nuevo León es de $117,034 pesos trimestrales, lo que lo coloca como el más alto en México.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, publicada por el Inegi, la entidad registró el mayor ingreso corriente promedio por hogar en el país, alcanzando los $39,011 pesos mensuales, cifra que representa un incremento sostenido en el poder adquisitivo de las familias nuevoleonesas.

Además, el estado superó en 50.3% la media nacional, que se ubicó en $77,864 pesos en su ingreso promedio trimestral por hogar.

“Este logro confirma que, ante los mejores ingresos de las familias nuevoleonesas, sus oportunidades de desarrollo se acrecientan”, afirmó la secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha.

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