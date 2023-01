Vence la cuesta de enero con estos sencillos pasos

Inicia el año mejorando tu economía con estos métodos que te presentamos para cuidar tus finanzas y ver crecer tu dinero.

Después de los gastos por las fiestas decembrinas y ante las expectativas sobre un inicio complicado en 2023, los especialistas señalan que cuidar la economía familiar es la clave.



Por eso te presentamos 8 estrategias propuestas por Paynom, plataforma de adelanto de nómina, para mejorar tu economía este año.



1. Elabora un presupuesto y síguelo



Tener un presupuesto te ayuda a avanzar hacia tus objetivos financieros.



Según un estudio de Allianz, 57% de los millennials gastó dinero que no tenía planeado como consecuencia del contenido que vio en redes sociales.



Por tanto, para seguir tu presupuesto, te aconsejamos evitar dejarte llevar sólo por la emoción y apuesta por ser más racional cuando del dinero se trata.



Puedes comenzar por registrar tus compras para que tomes en cuenta cuánto gastas en cada cosa, para que así destines a cada una un presupuesto mensual o semanal.



2. Analiza el resultado de lo que comprarás, ¿traería alegría o sólo deudas?

Recuerda que encontrar una gran oferta no significa que la necesites.

Revisa tu presupuesto antes de comprar y cuestiónate si realmente te beneficiarás con la compra y le darás un uso frecuente a los productos que adquieras.



3. Establece metas financieras

Ordena tus objetivos financieros de corto a largo plazo; ya sea el ahorro destinado a un fondo de emergencias, el pago de una casa o un auto nuevo, empezar a ahorrar para la educación universitaria de tu hijo o hija, el viaje de tus sueños, entre muchas otras opciones.



4. Revisa tus estados de cuenta:

Para asegurarte de iniciar el año con el pie derecho no olvides revisar y ordenar los estados de cuenta de tu ahorro, crédito, afore, seguros, inversiones, entre otros, para ver si existe alguna deuda que puedas liquidar.



5. No te olvides de los impuestos

No olvides que del 1 al 30 de abril, las personas físicas deben presentar la declaración de impuestos anual 2022.

Te recomendamos asesorarte con un contador y verificar si puedes acceder a algún beneficio, si debes pagar algún impuesto por concepto de alguna inversión o si tendrás que pagar alguna obligación tributaria.



6. Evalúa tu protección mediante un seguro

De acuerdo con los expertos, un seguro de vida debe formar parte de tu plan financiero, sobre todo si más personas dependen de tus ingresos.

Revisa también otras formas de seguro que puedas contratar o si ya las tienes mantente al pendiente de cuándo vencen las primas.



7. No tengas miedo de invertir

Después de que lleves ahorrando un tiempo, es recomendable que conviertas tu ahorro en inversión, ya que si no tu dinero podría perder valor más adelante, sobre todo frente a la inflación que se presenta actualmente.

Si investigas, podrás encontrar muchas formas de invertir, desde fondos de inversión hasta plataformas que permiten comprar acciones a partir de cantidades muy bajas. Sólo recuerda evaluar bien a la institución financiera a la que confiarás tus ahorros y no te dejes llevar por las que ofrezcan altos rendimientos.



8. Piensa en refinanciar tu hipoteca:

Refinanciar una hipoteca de 30 años a una de 15 años te puede ayudar a ahorrar una enorme cantidad de dinero pagado por intereses. Por tanto, puedes refinanciar o crear una estrategia para reducir el plazo de esta deuda.