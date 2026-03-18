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Finanzas

Afirman que revisión de T-MEC permitirá reforzar competitividad

México propondrá mantener el tratado y eliminar aranceles en la primera ronda de negociaciones, con una estrategia de 'cabeza fría y firmeza'

  • 18
  • Marzo
    2026

El inicio de la revisión del T-MEC abre una oportunidad para reforzar la competitividad de la región en el escenario internacional, aseguró el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Señaló que este proceso permitirá no sólo actualizar el acuerdo, sino también fortalecer la integración económica en un contexto global cada vez más desafiante.

Durante su participación en la Asamblea General de American Chamber México, el diplomático destacó que la región puede consolidarse como un bloque estratégico si se profundizan las cadenas de suministro.

“América del Norte, unida, podría ser independiente”, afirmó, al subrayar el potencial de México y Estados Unidos para abastecerse mutuamente de recursos clave.

Johnson también resaltó que la relación bilateral atraviesa uno de sus mejores momentos, con un comercio cercano al billón de dólares anuales. 

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Sin embargo, enfatizó que la fortaleza va más allá de las cifras.

“Cuando Estados Unidos y México trabajan juntos, ambos son más fuertes… más fuertes frente a competidores desleales de otras partes del mundo”, sostuvo.

Detallan ruta que seguirá México durante revisión

En días recientes, El Horizonte publicó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló la ruta que seguirá México rumbo a la revisión del tratado.

En sus redes sociales, indicó que “la presidenta Sheinbaum aprobó el plan rumbo a la revisión del T-MEC, con una reunión previa vía online el martes y la primera ronda de conversaciones con EUA el miércoles, donde México propondrá mantener el tratado y eliminar aranceles, guiándose siempre con ‘cabeza fría y firmeza’”.

Con ello, el proceso de revisión se perfila no sólo como un mecanismo de actualización del acuerdo comercial, sino como una plataforma para consolidar la posición de América del Norte en la economía global, en medio de nuevos retos y oportunidades para la región.

Aquí te presentamos la nota completa: Augura Marcelo Ebrard T-MEC por otros 10 años más

Marcelo Ebrard entabla diálogo previo a revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, compartió este miércoles una fotografía previo a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de redes sociales, el secretario dio a conocer que entabló una conversación con el embajador Jamieson Greer, representante de Comercio de los Estados Unidos previo al inicio de las conversación comercial.

 


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