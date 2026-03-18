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Finanzas

México y EUA acuerdan impulsar producción y empleo manufacturero

En el arranque de la primera ronda de revisión del T-MEC, ambos países acordaron trazar una ruta enfocada en fortalecer ambos rubros en la región

  • 18
  • Marzo
    2026

En el arranque de la primera ronda de revisión del T-MEC, autoridades de ambos países acordaron trazar una ruta enfocada en fortalecer el empleo y la producción manufacturera en la región. 

El encuentro marca el inicio de las discusiones técnicas bilaterales de cara a la revisión conjunta prevista para el 1 de julio.

Durante la reunión, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, instruyeron a sus equipos a evaluar medidas concretas para incrementar la capacidad productiva en ambos países. 

Además, se planteó la necesidad de limitar insumos que ingresan a las cadenas de suministro bajo prácticas desleales.

Asimismo, los grupos técnicos analizaron brechas en sectores estratégicos de América del Norte, con el objetivo de proponer políticas públicas que refuercen la integración regional. 

Entre los temas destacados se incluyeron la cooperación en seguridad económica, el fortalecimiento de las reglas de origen y la implementación de acciones comerciales complementarias.

Asimismo, ambas partes acordaron establecer una agenda continua de reuniones para dar seguimiento a los avances e identificar entregables claves rumbo a la revisión formal del tratado. 

Este proceso busca consolidar una región más competitiva y resiliente frente a los retos del comercio global.


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