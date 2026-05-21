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Finanzas

Wall Street abre en rojo tras subida de petróleo

La Bolsa de Nueva York inició a la baja esta semana después de que se informara de que el líder supremo de Irán no permitirá que el uranio se exporte

  • 21
  • Mayo
    2026

Wall Street abrió este jueves en rojo después de que el petróleo de Texas superara los $100 dólares por barril, ante el poco optimismo por un final del conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.55% hasta 49,735 unidades
  • S&P 500: baja 0.51% hasta 7,395 unidades
  • Nasdaq: baja 0.53% hasta 26,132 unidades

La Bolsa de Nueva York volvió a iniciar una sesión a la baja esta semana después de que se informara de que el líder supremo de Irán no permitirá que el uranio enriquecido del país se envíe al extranjero.

El ayatolá Mojtaba Jamenei ordenó que el uranio enriquecido de Irán permanezca en la República Islámica, según informaron a Reuters dos fuentes iraníes de alto rango.

El optimismo que inundó el mercado bursátil en la sesión del miércoles tras una nueva reunión de los mediadores de Pakistán con representantes de Teherán y de que 26 buques, entre ellos petroleros, cruzaran el estrecho de Ormuz.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

Nvidia, fabricante de semiconductores, anunció al toque de la campana del miércoles que obtuvo un beneficio neto de $58.321 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, un 210% más interanual.

Te sugerimos: Nvidia gana US$58.321 millones en primer trimestre, 210% más

 

 

 

 

 


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