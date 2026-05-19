Wall Street cierra rojo mientras bono de Tesoro a 30 años repunta

Wall Street cerró este martes en rojo, mientras el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años repuntó hasta 5.17% por la subida de la inflación y el incremento de los precios del crudo.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.65% hasta 49,363 unidades

: baja 0.65% hasta 49,363 unidades S&P 500 : baja 0.67% hasta 7,353 unidades

: baja 0.67% hasta 7,353 unidades Nasdaq: baja 0.84% hasta 25,870 unidades

El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años alcanzó durante la jornada su nivel más alto en casi 19 años, impulsado por la subida del precio del petróleo.

En tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años creció hasta el 4.66%, el de dos años repuntó hasta el 4.11% y el de 1 año avanzó hasta el 3.8%

Así cerraron las acciones en plano corporativo

En el plano corporativo, los inversionistas apostaron hoy por acciones de renta fija, lo que lastró a los valores tecnológicos.

Nvidia retrocedió un 0.7% previo a publicar sus resultados del primer trimestre, mientras que Amazon, Alphabet y Broadcom restaron un 2%.

Según el experto, para que las ganancias de las empresas tecnológicas sean "sostenibles", estas tendrán que obtener una ganancia mayor a la inversión.

En otros mercados, el oro bajaba hoy un 1.55%, hasta los $4,487 dólares la onza; y la plata retrocedió 4%, hasta los $74.26 dólares.

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