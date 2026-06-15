Wall Street abre en verde con récord tras acuerdo entre EUA-Irán

Wall Street abrió en verde este lunes y su principal indicador superó el 1% tras el acuerdo de paz logrado entre Estados Unidos e Irán.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 1.03% hasta 51,729 unidades

: sube 1.03% hasta 51,729 unidades S&P 500 : sube 1.48% hasta 7,541 unidades

: sube 1.48% hasta 7,541 unidades Nasdaq: sube 2.31% hasta 26,487 unidades

Al inicio de las operaciones, el Dow Jones anotaba un nuevo máximo, después de que se llegó al pacto de paz tras varias semanas de intercambiar borradores.

Pakistán afirmó que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un acuerdo de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó que el pacto permitirá la reapertura de Ormuz tras el ataque conjunto con Israel perpetrado contra Irán.

En el plano corporativo, SpaceX crecía un 7.36% tras su estelar salida a bolsa de este lunes; AMD, que avanzaba un 8.87%; y Qualcomm, que sumaba un 6.45%.

Así amaneció el resto de las acciones en Wall Street

En otros mercados, el oro ganaba 3.46% hasta cotizar en los $4,385 dólares por onza, mientras que la plata registraba 4.68% al alza con $71.15 dólares la onza. Ante esto, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cedía 3.5 puntos básicos, hasta el 4.454%

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