Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
italia_japo_refuerzan_alianza_estretegica_defensa_espacio_tecnologica_dda1d36e11
Internacional

Italia y Japón refuerzan pacto en defensa, espacio y tecnología

Sellaron convenios aeroespaciales destinados a mitigar los desechos en la órbita terrestre, compartir datos satelitales y colaborar en prevención de sismos

  • 15
  • Junio
    2026

Previo a la cumbre del G7, las primeras ministras de Italia y Japón acordaron estrechar la cooperación estratégica bilateral en defensa, seguridad económica, tecnología y carrera espacial.

Durante una rueda de prensa conjunta con motivo del 160 aniversario de sus relaciones diplomáticas, las mandatarias Giorgia Meloni y Sanae Takaichi, formalizaron varios memorandos para blindar sus sectores industriales.

El primer gran bloque del acuerdo se centró en la seguridad económica, donde Meloni detalló la hoja de ruta industrial pactada.

"Italia y Japón han decidido estrechar cada vez más su cooperación, concentrándose sobre todo en los ámbitos que definirán las próximas décadas: la robótica, las tecnologías emergentes, la economía espacial, las energías limpias, la mecánica, las ciencias de la vida, las infraestructuras y la defensa", explicó.

Como acción inmediata, ambas delegaciones firmaron un pacto para proteger el suministro de semiconductores.

¿Qué dice este acuerdo en materia de defensa, espacio y tecnología? 

En materia de energía y ciencia, anunciaron un plan para coordinar su ingeniería en el desarrollo de la energía nuclear civil de nueva generación.

Asimismo, sellaron convenios aeroespaciales destinados a mitigar los desechos en la órbita terrestre, compartir datos satelitales y colaborar en la prevención de riesgos sísmicos.

Con respecto a la seguridad de las rutas marítimas, Takaichi destacó la sintonía de sus flotas.

"También estamos trabajando en el vínculo entre el Mediterráneo y el Indo-Pacífico, de modo que trabajando juntos podamos hacer que toda la región sea más fuerte y próspera".

En cuanto a las infraestructuras, la líder japonesa aprovechó el encuentro para manifestar el interés de las empresas niponas en la licitación del puente sobre el estrecho de Messina y espera que "se convierta en un gran proyecto símbolo de la cooperación económica entre nuestros países".

Finalmente, Roma y Tokio acordaron un diálogo permanente para coordinar sus inversiones exteriores en África.

"Italia y Japón comparten la misma proyección hacia el continente africano y es nuestra intención iniciar un diálogo bilateral estructurado para construir sinergias entre nuestro 'Plan Mattei' y la 'TICAD' japonesa", concluyó Meloni.

Además, confirmaron que Italia acogerá el foro empresarial Italy Japan Business Group en 2027.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

suman_ocho_muertos_por_bombardero_siniestrado_eua_35f70a06e7
Suman ocho muertos por bombardeo B-52 siniestrado en EUA
EH_UNA_FOTO_2026_06_16_T110306_901_45a51c7c08
EUA alerta por posible primera tormenta tropical del Atlántico
EH_DOS_FOTOS_2026_06_16_T103344_978_9631f63955
Rusia espera visita de enviados de Trump a Moscú
publicidad

Últimas Noticias

relleno_arroyo_vialidad1_c2efd5116d
Permitirían vecinos ser reubicados ante desgajamiento en arroyo
photo_4999397535650614405_y_ab833175f3
Lanzan 'Guardianes de Valores' para fortalecer a la niñez
fa34872b_72e9_4cb0_87ec_d27a3d505ab9_a8a74e268b
Activan Plan DN-III-E por inundaciones en Monclova
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
el_horizonte_info7_mx_6_6ed51141b9
Fuertes lluvias causan inundaciones en el Área Metropolitana
triple_fenomeno_nl_5cfadaedf6
Triple fenómeno meteorológico pegará a la urbe regia
publicidad
×