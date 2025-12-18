Wall Street abre verde tras inflación de noviembre

Wall Street abrió en verde este jueves, después de que se dio a conocer que la inflación en Estados Unidos decreció en noviembre hasta el 2.7 %.

El Índice de Precios de Consumo se redujo tres décimas en comparación al mes de septiembre, así como los volátiles índices de energía y los alimentos que cayeron cuatro décimas por debajo de lo estimado.

Por otra parte, Micron Technology subió 16% tras superar las expectativas de los inversionistas con resultados del primer trimestre, así como con sus estimaciones para el próximo periodo.

¿Cómo abrieron las empresas?

Tras 10 minutos de anunciar el arranque, Dow Jones de Industriales, subió 0.58%, hasta 48,164 puntos, mientras que S&P 500 ganaba 0.97%, hasta 6.774 puntos, y el tecnológico Nasdaq crecía 1% con 22,922 enteros.

