Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Wall_Street_abre_verde_tras_inflacion_de_noviembre_9834f1b6d9
Finanzas

Wall Street abre verde tras inflación de noviembre

En comparación al mes de septiembre, los índices de inflación se mantuvieron en descenso por debajo de lo estimado por los expertos

  • 18
  • Diciembre
    2025

Wall Street abrió en verde este jueves, después de que se dio a conocer que la inflación en Estados Unidos decreció en noviembre hasta el 2.7 %.

El Índice de Precios de Consumo se redujo tres décimas en comparación al mes de septiembre, así como los volátiles índices de energía y los alimentos que cayeron cuatro décimas por debajo de lo estimado.

Wall Street abre verde tras inflación de noviembre.jpg

Por otra parte, Micron Technology subió 16% tras superar las expectativas de los inversionistas con resultados del primer trimestre, así como con sus estimaciones para el próximo periodo.

¿Cómo abrieron las empresas?

Tras 10 minutos de anunciar el arranque, Dow Jones de Industriales, subió 0.58%, hasta 48,164 puntos, mientras que S&P 500 ganaba 0.97%, hasta 6.774 puntos, y el tecnológico Nasdaq crecía 1% con 22,922 enteros.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

banxico_tasa_interes_7f8796a0d2
Banxico recorta tasa y ajusta al alza pronósticos de la inflación
finanas_mundial_b2760818f7
Mundial le dará ‘triunfo’ al comercio en Nuevo León
finanzas_volaris_viva_adef2cfc14
Se fusionan Viva y Volaris: habrá más vuelos a precios bajos
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T131836_865_e9e0e4cbc4
Decomisan 20 toneladas de pirotécnica y guardan silencio
eua_canada_fe6fb80ddc
Iniciarán conversaciones EUA y Canadá por el T-MEC en 2026
Salinas_Victoria_primera_vez_sede_de_las_Ligas_Menores_de_Beisbol_c941d64a03
Albergará Salinas Victoria Serie Nacional de Ligas Pequeñas
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
nl_ruta_611_lozano_44aeb96c2e
Señalan a Miguel y a Patricio Lozano por ‘negligencia asesina’ 
publicidad
×