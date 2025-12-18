Podcast
Finanzas

Ocupa NL tercer lugar a nivel nacional en ventas de autos

Expertos destacan que, al haber una mayor recuperación económica, las personas tienen mayor ingreso para adquirir bienes, como un automóvil

  18
  Diciembre
    2025

Los regios eligieron el 2025 para estrenar su propio automóvil.

Para muestra, de acuerdo con datos al cierre del mes de noviembre, Nuevo León se coloca como la tercera entidad con más compradores de autos en el país.

De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y Urban Science, el estado se coloca en el tercer lugar de ventas a nivel nacional, con un total de 118,694 unidades en el acumulado de enero a noviembre.

El primer lugar lo tiene CDMX, con 221,715 vehículos, y el segundo sitio lo ocupa el Estado de México, con un total de 161,482 unidades vendidas.

En el ranking, después de Nuevo León, destacan Jalisco y Puebla, con 103,707 y 64,817 automóviles, respectivamente. En entrevista, Edgar Luna, director del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la UANL, comentó que, al haber una mayor recuperación económica, las personas tienen mayor ingreso para adquirir bienes, entre ellos, un automóvil.

“Cuando hay una recuperación económica, sin duda la gente tiene más dinero y, por ende, puede acceder a la compra de un auto, y otra es que, al tener más opciones de financiamiento, también ayuda a las ventas", indicó el economista.

Agregó que el alza en ventas también se favorece por una mayor oferta y la necesidad de contar con auto propio, por cuestiones de movilidad para trasladarse al trabajo o escuela.

Líderes del ramo también señalan que ayuda que la inflación para la compra de automóviles no superó el 1.5 por ciento.

Apuestan al crédito: 73% de las compras se realizan por medio de financiamiento

Para la compra al menudeo de vehículos nuevos, sin incluir flotillas, el promedio nacional de financiamiento ya alcanzó el 72.6 por ciento.

Con ello se mantuvieron 24 entidades con una participación igual o mayor al 70%, según se observa en el reporte Financiamiento y Compradores de Vehículos Ligeros, difundido por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en conjunto con las firmas JATO y Urban Science.

El análisis destacó que Sonora ocupó el primer lugar en la participación de colocaciones en compras al menudeo, con un 90.9%, seguido de Tamaulipas, con 83.0%, y Aguascalientes, con 80.9%.

Además, se observa que los adquirentes prefieren los créditos a 60 meses para sus plazos de financiamiento en la totalidad de los segmentos, con excepción del de lujo, donde el periodo más utilizado es a 36 meses.


