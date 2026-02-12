UEFA supera €5,000 millones en ingresos en 2024-2025

La UEFA atraviesa uno de los momentos financieros más sólidos de su historia.

El Congreso del organismo, celebrado este jueves en Bruselas, aprobó por unanimidad el informe económico de la temporada 2024-2025, en el que se reportan ingresos superiores a los €5,000 millones de euros, €737 millones más que en el ejercicio anterior.

El crecimiento está directamente ligado al nuevo formato de las competiciones europeas de clubes, que ha disparado los ingresos por derechos audiovisuales y comerciales.

⚽ Investing in the future of European football.



📈 From elite competitions to grassroots programmes, the 2026/27 season budget underlines our commitment to strengthening all levels of the game.



More details: ⬇️https://t.co/X2pzJoNKH6 pic.twitter.com/RFqZJz0txT — UEFA (@UEFA) February 12, 2026

Más dinero para los clubes

De la cifra total recaudada, el 78%, alrededor de €3,900 millones de euros, se distribuirá entre los equipos participantes en las competiciones continentales, un porcentaje similar al aplicado en ciclos anteriores.

Además, los pagos de solidaridad alcanzaron los €465 millones de euros, lo que supone €193 millones más respecto a la temporada pasada.

Para el nuevo ciclo 2024-27, el porcentaje fijo de solidaridad aumentó del 7% al 10%, con un tope de €440 millones.

La UEFA destacó que este modelo busca mantener el equilibrio del ecosistema futbolístico europeo y reforzar el respaldo a ligas y clubes no participantes.

Impulso al fútbol femenino y juvenil

En cuanto a la inversión en competiciones femeninas, juveniles y otras categorías, la cifra se situó en €71 millones de euros en 2024-25.

Para el presupuesto 2026-2027 se prevé una asignación de €77 millones, aunque representa cerca de €14 millones menos que el año anterior debido al impacto extraordinario de la Eurocopa femenina.

El organismo también anunció un incremento de más de siete millones de euros en programas de desarrollo y educación futbolística respecto al presupuesto previo.

Gestión estable y reservas sólidas

Los gastos de gestión se mantienen en €122.8 millones de euros, equivalentes al 2.6% de los ingresos medios totales.

Esta partida cubre administración general, comités, licencias de clubes y controles de sostenibilidad financiera.

La UEFA subrayó su “compromiso con una gestión financiera sólida” y proyecta un resultado neto presupuestado de -€62 millones de euros para 2026/27, cifra que, según explicó, permitirá mantener reservas superiores a €400 millones antes del próximo ciclo competitivo.

Derechos audiovisuales, la clave

El 81% de los ingresos totales proviene de derechos audiovisuales, mientras que el 16% corresponde a acuerdos comerciales.

Para el ciclo 2024-27, los ingresos medios por temporada se estiman en €4,400 millones de euros, un 22% más que en el periodo anterior.

Si se considera la media de cuatro años incluyendo la Eurocopa masculina, la UEFA proyecta ingresos anuales cercanos a €5,500 millones de euros.

Comentarios