Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_11_at_10_21_31_PM_4766a86d66
Finanzas

Van por más inversiones entre México y la India

México e India analizaron comercio, inversión tecnológica y cooperación; acordaron una llamada con el ministro Goyal y una reunión para impulsar el Plan México

  • 11
  • Febrero
    2026

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de la India en México, Pankaj Sharma, para revisar y fortalecer la agenda estratégica entre México y la India. 

En el encuentro se dieron amplios seguimientos a las negociaciones comerciales bilaterales, con miras a explorar y ampliar las oportunidades de un mayor intercambio comercial que beneficie a ambos países. 

De igual manera, se informó que se abordaron mecanismos para impulsar la atracción de inversión tecnológica y estrategias conjuntas que logren consolidar relaciones comerciales más dinámicas y sostenibles. 

Durante la sesión de trabajo, se coincidió en la importancia de la inclusión de mayores inversiones de India en México para el fortalecimiento del “Plan México”, así como el impulso a las empresas multinacionales mexicanas que tienen inversiones en India, además de seguir apostando por la cooperación en ámbitos de ciencia y tecnología y sectores prioritarios como el farmacéutico, el tecnológico y la digitalización, reconociendo el potencial de complementariedad entre las economías mexicana e india. 

El secretario Marcelo Ebrard destacó el papel del Ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal, como interlocutor estratégico en las charlas de alto nivel entre los dos países y agradeció la extraordinaria labor y cercanía del Embajador Pankaj Sharma, cuya gestión ha sido fundamental para acercar a los gobiernos de México y la India, consolidando un diálogo franco y constructivo en beneficio bilateral.

Como resultado de la reunión, se acordó programar una llamada de trabajo entre el secretario Marcelo Ebrard y el ministro Goyal en las próximas semanas, así como fijar una reunión presencial que se llevará a cabo más adelante este año para continuar avanzando en los temas priorizados. 

A la reunión asistieron Deborah Alcocer, titular de la unidad de Negociaciones Comerciales; María Araceli De Haas Matamoros, directora general en las Oficinas del Secretario; Gerardo Jiménez, secretario de Acuerdos; y Emiliano Alfaro e Isabel Parera, de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Economía.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

congreso_eua_trafico_armas_mexico_ae5079bc84
Piden a Trump controlar sobornos a estadounidenses en Venezuela
era_occidente_nota_utilitaria_c9e67c3bdb
La era de 'Occidente' se desintegra; aliados de EUA buscan socios
Trump_c3e2ccf9ad
Amenaza Donald Trump que 'Cuba fracasará muy pronto'
publicidad

Últimas Noticias

AP_26043561147795_2d4a2a5b3a
Famosos despiden a James Van Der Beek con emotivos mensajes
uefa_ingresos_millones_8ff11e37cb
UEFA supera €5,000 millones en ingresos en 2024-2025
adx_florence_supermax_bloqueo_20_reos_84d7c3e309
Ordena juez frenar envío de 20 reos a ADX Florence en EUA
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad
×