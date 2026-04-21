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Internacional

A 2 días de que se acabe la tregua, EUA e Irán no logran negociar

Therán analiza si acudirá a diálogo con Estados Unidos en Pakistán, entre tensiones, acusaciones mutuas y advertencias sobre el futuro del alto el fuego

  • 21
  • Abril
    2026

Irán mantiene abierta —pero aún indefinida— su postura frente a un eventual nuevo capítulo diplomático con Estados Unidos. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, aseguró en una conversación telefónica con su homólogo pakistaní, Ishaq Dar, que Teherán está evaluando “todas las variables” antes de decidir si participará en las conversaciones de paz impulsadas en Pakistán.

Aunque la opción de acudir a este diálogo no está descartada, el gobierno iraní dejó claro que todavía no existe una resolución final. En paralelo, Teherán reiteró su reconocimiento a Islamabad por su papel como mediador en medio de un escenario que sigue siendo frágil.

El Ministerio de Exteriores iraní subrayó que las tensiones no han disminuido lo suficiente como para garantizar avances. Señaló directamente a Washington por lo que calificó como “acciones provocadoras” y reiteradas violaciones del alto el fuego, factores que —según Teherán— obstaculizan cualquier progreso diplomático. Entre las acusaciones destacan amenazas contra embarcaciones comerciales iraníes y un discurso estadounidense que consideran inconsistente y agresivo.

Aun con este contexto, ambas partes coincidieron en mantener abiertos los canales de comunicación con el objetivo de preservar la estabilidad regional.

Del lado estadounidense, el presidente Donald Trump endureció el tono al advertir que el actual alto el fuego podría expirar el miércoles por la tarde (hora de Washington) y que ve poco probable prolongarlo sin un acuerdo concreto. En su narrativa, cualquier pacto futuro con Irán superaría ampliamente al histórico acuerdo nuclear impulsado durante la administración de Barack Obama.

Trump ha insistido en que su enfoque impediría de forma más efectiva que Teherán desarrolle armas nucleares y redefiniría las condiciones económicas del entendimiento, incluyendo la posible liberación de hasta 20 mil millones de dólares en activos iraníes congelados, una cifra considerablemente mayor a la contemplada en acuerdos previos.

Desde Irán, la respuesta no se ha hecho esperar. El presidente del Parlamento y negociador, Mohammad Ghalibaf, acusó a Trump de intentar transformar las negociaciones en una “rendición” y advirtió que su país no aceptará dialogar bajo presión. Incluso dejó entrever que Irán podría escalar su postura si las condiciones no cambian.


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