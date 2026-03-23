Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
accidente_aereo_deja_al_menos_90_muertos_colombia_7d22b0206d
Internacional

Accidente aéreo deja ocho muertos en Colombia

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, se muestra una enorme columna de humo negro producida por el fuerte impacto al sur del país

  • 23
  • Marzo
    2026

Un accidente de un avión de la Fuerza Aérea en Colombia provocó que este lunes al menos ocho personas perdieran la vida.

De acuerdo con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el avión contaba con 125 personas a bordo. La cifra preliminar señaló que ocho perdieron la vida y 48 personas, que ya fueron rescatadas, resultaron heridas, de las cuales 14 se encuentran en estado crítico, tras protagonizar un fuerte accidente en el departamento de Putumayo, al sur del país.

En primera instancia, medios locales mencionaron que al menos 90 personas perdieron la vida, de las cuales 20 sobrevivieron.

Sin embargo, las cifras fueron desmentidas por el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, quien detalló que a bordo se encontraban 114 pasajeros y 11 tripulantes, dando un total de 125 personas. 

Aseguraron que, aunque no conocen las causas de este siniestro, un equipo de investigación se dirige hacia el lugar para esclarecer lo ocurrido.

Siniestro ocurre minutos después del despegue

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, esto ocurrió en el departamento de Putumayo después de que despegó del aeropuerto de Puerto Leguízamo.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, se muestra una enorme columna de humo negro producida por el fuerte impacto.

A través de redes sociales, el funcionario colombiano mencionó que aún no se ha determinado el número de víctimas ni las causas del siniestro.

 

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

pentagono_estados_unidos_7a21f9588e
Departamento de Guerra endurece política de prensa en Pentágono
filipinas_presidente_b920742cc8
Filipinas se declara estado de emergencia ante crisis global
corea_del_norte_reeligen_kim_jong_un_343401d94a
Reeligen a Kim Jong-un como jefe de Estado de Corea del Norte
publicidad

Últimas Noticias

pentagono_estados_unidos_7a21f9588e
Departamento de Guerra endurece política de prensa en Pentágono
EH_FOTO_VERTICAL_19_1340505f02
Revelan primer vistazo de Harry Potter: estrenan tráiler mañana
Wall_Street_rojo_5aab773a07
Wall Street abre en rojo por expectativas de negociación con Irán
publicidad

Más Vistas

nl_ciclista_shamuko_2_662e8d97a7
Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal, impulsor del ciclismo en NL
EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T144329_316_075bdce235
CFE abre puerta a privados con plan eléctrico 2026-2027
Whats_App_Image_2026_03_22_at_9_40_23_AM_9c061358e4
Atropellan a dos ciclistas de la tercera edad en Morones Prieto
publicidad
×