Accidente aéreo deja ocho muertos en Colombia

Un accidente de un avión de la Fuerza Aérea en Colombia provocó que este lunes al menos ocho personas perdieran la vida.

De acuerdo con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el avión contaba con 125 personas a bordo. La cifra preliminar señaló que ocho perdieron la vida y 48 personas, que ya fueron rescatadas, resultaron heridas, de las cuales 14 se encuentran en estado crítico, tras protagonizar un fuerte accidente en el departamento de Putumayo, al sur del país.

En primera instancia, medios locales mencionaron que al menos 90 personas perdieron la vida, de las cuales 20 sobrevivieron.

Sin embargo, las cifras fueron desmentidas por el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, quien detalló que a bordo se encontraban 114 pasajeros y 11 tripulantes, dando un total de 125 personas.

Declaraciones del señor General Carlos Fernando Silva Rueda, Comandante de la @FuerzaAereaCol, sobre el accidente de la aeronave C-130 Hércules de hoy 23 de marzo del 2026 en Puerto Leguízamo Putumayo. pic.twitter.com/P48VyDS0oV — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 23, 2026

Aseguraron que, aunque no conocen las causas de este siniestro, un equipo de investigación se dirige hacia el lugar para esclarecer lo ocurrido.

Siniestro ocurre minutos después del despegue

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, esto ocurrió en el departamento de Putumayo después de que despegó del aeropuerto de Puerto Leguízamo.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, se muestra una enorme columna de humo negro producida por el fuerte impacto.

Atención: Un avión Hércules de la @FuerzaAereaCol se accidentó saliendo de La Tagua, Putumayo. 110 soldados iban a bordo. Ya han sido rescatados 20 militares heridos. Situación en desarrollo. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/Jgb4tw74aP — Ricardo Ospina (@ricarospina) March 23, 2026

A través de redes sociales, el funcionario colombiano mencionó que aún no se ha determinado el número de víctimas ni las causas del siniestro.

Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública.



Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026

Comentarios