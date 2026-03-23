Markwayne Mullin es nuevo secretario de Seguridad Nacional de EUA

El senador republicano Markwayne Mullin fue elegido este lunes como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en sustitución de Kristi Noem, quien fue destituida tras encabezar la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump.

La designación fue avalada por el Senado con 54 votos a favor y 45 en contra, consolidando el ascenso de Mullin a uno de los cargos más relevantes en materia de seguridad y migración.

Fin a una carrera legislativa de 13 años

Con este nombramiento, Mullin concluye una trayectoria de 13 años en el Congreso, donde se destacó como un negociador clave entre republicanos y demócratas, particularmente en la aprobación del plan fiscal impulsado por Trump en 2025.

Su llegada al Departamento de Seguridad Nacional ha generado expectativas sobre un posible enfoque más pragmático y menos confrontativo en temas migratorios.

Previo a su nombramiento, Mullin adelantó que buscará reducir la exposición constante del organismo en la agenda pública.

“Mi objetivo en seis meses es que no seamos la noticia principal todos los días. Mi objetivo es que la gente entienda que estamos ahí afuera, que los protegemos y que trabajamos con ellos”, declaró ante el Senado.

Asume en medio de crisis política y operativa

El nuevo titular del Departamento de Seguridad Nacional toma posesión en un contexto complejo, marcado por un cierre parcial del gobierno que se mantiene desde el 14 de febrero.

La falta de acuerdos entre republicanos y demócratas sobre el presupuesto, especialmente en torno a los límites y control de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha provocado afectaciones operativas.

Entre ellas, se reporta la ausencia de personal en aeropuertos, largas filas en puntos de control y retrasos de hasta dos horas en vuelos a nivel nacional.

Salida de Noem tras polémica política migratoria

La destitución de Kristi Noem se produjo tras implementar una política migratoria de línea dura, que incluyó el despliegue de agentes federales en ciudades como Minneapolis.

Dichas acciones generaron controversia luego de que dos ciudadanos estadounidenses murieran durante operativos realizados en enero.

Con la llegada de Mullin, se abre una nueva etapa en la conducción de la seguridad interna de Estados Unidos, en medio de tensiones políticas y desafíos en materia migratoria.

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