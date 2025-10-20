Cerrar X
Internacional

Accidente en Polonia involucra convoy militar de EUA y autobús

Tres soldados y el conductor del autobús resultaron heridos tras la colisión en la autopista A2, cerca de Buk; la vía permanece bloqueada

  • 20
  • Octubre
    2025

Un convoy de vehículos del Ejército de Estados Unidos sufrió daños este lunes debido a una colisión con un autobús al oeste de Polonia.

De acuerdo con información compartida por el portavoz del Departamento de Bomberos local, el accidente ocurrió en la autopista A2, en la zona de Buk, y en el incidente tres militares y el conductor del autobús resultaron heridos.

Se precisa que el convoy incluía vehículos multipropósito Humvee y que una persona quedó atrapada como resultado de la colisión.

Tras el accidente, la ruta permanece bloqueada en dirección de Varsovia.

Los medios locales no informaron la cantidad de choques en el convoy.


