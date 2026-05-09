Avión arrolla a persona que saltó valla del Aeropuerto de Denver

Una tragedia estremeció al Aeropuerto Internacional de Denver cuando un avión de Frontier Airlines atropelló y mató a una persona que había ingresado ilegalmente a la zona operativa tras saltar una valla perimetral.

El incidente ocurrió la noche del viernes, alrededor de las 11:19 p.m., cuando el vuelo 4345 con destino a Los Ángeles se encontraba en plena maniobra de despegue.

Según reportes oficiales, el piloto informó de inmediato a la torre de control que la aeronave había impactado a una persona en la pista, obligando a abortar la salida.

Las comunicaciones de emergencia reflejaron la gravedad del momento.

Tras el impacto, el piloto notificó a control aéreo que habían golpeado a un individuo que caminaba sobre la pista y reportó además un incendio en uno de los motores.

Poco después, también informó presencia de humo en la aeronave, lo que llevó a ordenar una evacuación inmediata directamente sobre la pista.

Evacuación de 231 personas

A bordo viajaban 224 pasajeros y siete miembros de tripulación.

Todos fueron desalojados mediante toboganes de emergencia, mientras equipos de rescate trasladaron a los ocupantes en autobuses hacia la terminal.

Como consecuencia de la evacuación, 12 pasajeros sufrieron lesiones menores y cinco de ellos fueron llevados a hospitales locales para valoración médica.

Las autoridades aeroportuarias confirmaron que la víctima no era empleado del aeropuerto y que había logrado ingresar al área restringida apenas dos minutos antes del accidente, tras vulnerar el perímetro de seguridad.

Hasta ahora no se ha revelado su identidad ni las razones por las que se encontraba en la pista.

La pista 17L fue cerrada para permitir la investigación encabezada por autoridades aeroportuarias y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Seguridad aeroportuaria bajo escrutinio

El caso ha reavivado cuestionamientos sobre protocolos de seguridad en zonas de acceso restringido, especialmente en uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos.

El incidente se suma además a otro hecho fatal ocurrido apenas un día antes en Orlando, donde un empleado de Delta Air Lines murió mientras trabajaba, aumentando la atención sobre seguridad operacional en instalaciones aeroportuarias.

Frontier Airlines aseguró que colabora plenamente con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y determinar si el humo en cabina estuvo directamente relacionado con el impacto o con daños derivados posteriores.

Mientras avanza la investigación, el accidente deja una combinación de tragedia humana, interrogantes de seguridad y preocupación entre viajeros y operadores aéreos.

Comentarios