Incauta EUA petrolero ruso vinculado a Venezuela

Estados Unidos informó este miércoles que fuerzas de la Guardia Costera y el ejército lograron la incautación de un petrolero registrado bajo bandera rusa que estaba vinculado a Venezuela, como parte de su estrategia para hacer cumplir sanciones en el comercio de petróleo.

La acción se concretó en aguas del Atlántico Norte, tras una persecución de más de dos semanas.

El buque, que en años recientes había sido vinculado a envíos de crudo sancionado, fue abordado sin que la tripulación ofreciera resistencia, indicaron autoridades estadounidenses.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

De Bella 1 a Marinera: una travesía vigilada

El barco, conocido anteriormente como Bella 1, eludió en diciembre un bloqueo marítimo estadounidense cerca de Venezuela y rechazó intentos de abordaje de la Guardia Costera.

Durante su travesía hacia el norte del océano, fue rebautizado como Marinera y se registró bajo bandera rusa, en un aparente intento por evitar la acción legal de Estados Unidos.

Funcionarios indicaron que, pese a la presencia de buques militares rusos, incluido al menos un submarino en la zona, la operación no derivó en enfrentamientos armados durante la incautación.

Operativo con respaldo judicial y militar

Cabe señalar que dicha acción fue ejecutada bajo una orden emitida por un tribunal federal estadounidense por presuntas violaciones a las sanciones impuestas por Washington.

El Departamento de Justicia, el de Seguridad Nacional y el de Defensa coordinaron la medida, respaldada por el Comando Europeo de los Estados Unidos.

Para ubicar y seguir el rumbo del petrolero, las autoridades estadounidenses utilizaron aviones de vigilancia y apoyo logístico, en coordinación con aliados, en un operativo que se extendió por gran parte del Atlántico.

Bloqueo marítimo continúa

Además de esta incautación, la Guardia Costera estadounidense también interceptó otro petrolero vinculado a Venezuela en aguas del Caribe y América Latina, como parte del bloqueo marítimo que busca impedir el traslado de crudo sancionado a mercados internacionales.

