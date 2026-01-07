Podcast
Internacional

Incauta EUA petrolero ruso vinculado a Venezuela

Tras más de dos semanas de persecución, Estados Unidos confiscó en el Atlántico Norte un petrolero vinculado a Venezuela y reflagado bajo bandera rusa

  • 07
  • Enero
    2026

Estados Unidos informó este miércoles que fuerzas de la Guardia Costera y el ejército lograron la incautación de un petrolero registrado bajo bandera rusa que estaba vinculado a Venezuela, como parte de su estrategia para hacer cumplir sanciones en el comercio de petróleo.

La acción se concretó en aguas del Atlántico Norte, tras una persecución de más de dos semanas.

El buque, que en años recientes había sido vinculado a envíos de crudo sancionado, fue abordado sin que la tripulación ofreciera resistencia, indicaron autoridades estadounidenses.

De Bella 1 a Marinera: una travesía vigilada

El barco, conocido anteriormente como Bella 1, eludió en diciembre un bloqueo marítimo estadounidense cerca de Venezuela y rechazó intentos de abordaje de la Guardia Costera.

Durante su travesía hacia el norte del océano, fue rebautizado como Marinera y se registró bajo bandera rusa, en un aparente intento por evitar la acción legal de Estados Unidos. 
Anadolu Ajansı

Funcionarios indicaron que, pese a la presencia de buques militares rusos, incluido al menos un submarino en la zona, la operación no derivó en enfrentamientos armados durante la incautación.

Operativo con respaldo judicial y militar

Cabe señalar que dicha acción fue ejecutada bajo una orden emitida por un tribunal federal estadounidense por presuntas violaciones a las sanciones impuestas por Washington.

El Departamento de Justicia, el de Seguridad Nacional y el de Defensa coordinaron la medida, respaldada por el Comando Europeo de los Estados Unidos. 

Para ubicar y seguir el rumbo del petrolero, las autoridades estadounidenses utilizaron aviones de vigilancia y apoyo logístico, en coordinación con aliados, en un operativo que se extendió por gran parte del Atlántico.

Bloqueo marítimo continúa

Además de esta incautación, la Guardia Costera estadounidense también interceptó otro petrolero vinculado a Venezuela en aguas del Caribe y América Latina, como parte del bloqueo marítimo que busca impedir el traslado de crudo sancionado a mercados internacionales.

 


