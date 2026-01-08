Podcast
Internacional

FBI impide a Minnesota investigar sobre muerte de Renee Good

Acusan a la mujer de ser una 'agitadora profesional', así como de ser una partícipe del terrorismo interno al intentar 'arrollar' a los agentes del ICE

  • 08
  • Enero
    2026

Autoridades de Minnesota acusaron tanto al FBI como a la Oficina del Fiscal de Estados Unidos de impedirles acceder a la evidencia sobre la mujer abatida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas este miércoles.

FBI-impide-Minnesota-investigar-muerte-Renee-Good.jpg

De acuerdo con el Buró de Aprehensiones Criminales del Estado, FBI se retractó de brindarles la información, a pesar de que se había llegado a un acuerdo sobre llevar a cabo una investigación conjunta.

"Sin acceso completo a la evidencia, testigos e información recolectada, no podemos cumplir los estándares de investigación, que la ley de Minnesota y el público demandan. Como resultado, el BCA se ha retirado, renuentemente, de la investigación", indicó el superintendente del organismo estatal, Drew Evans.

Renee Good perdió la vida este miércoles, luego de que recibió varios disparos por parte de un agente del ICE mientras conducía su vehículo entre las protestas contra las redadas de Mineapolis.

Trump asegura que Renee era una "agitadora profesional"

Luego de darse a conocer sobre la muerte de Renee Good, el mandatario republicano calificó a la víctima como "una agitadora profesional".  

En tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la acusó de "terrorismo interno", porque iba a arrollar a los agentes con su automóvil.

FBI-impide-Minnesota-investigar-muerte-Renee-Good.jpg

Pero el BCA indicó que su Unidad de Investigaciones "se diseñó para garantizar consistencia, rendición de cuentas y confianza pública, lo que no puede alcanzarse sin cooperación completa y claridad jurisdiccional".

"Esperamos que el FBI realiza una investigación exhaustiva y completa, y que la carpeta de investigación completa se comparta con las autoridades apropiadas de procuración tanto a nivel estatal y federal" manifestó Evans.

Ante dichas declaraciones, el gobernador Tim Walz declaró una emergencia, en la que solicitó preprarse para responder a las manifestaciones. 

Cientos de escuelas cerraron sus puertas lo que resta de la semana por motivos de seguridad.

Hillary Clinton lamenta asesinato de Renee Good

La exsecretaria de Estado de la Unión Americana, Hillary Clinton lamentó el asesinato de Renee Good ocurrido la noche del miércoles.

Por medio de redes sociales compartió un mensaje en el que mencionó como miles de habitantes de Minnesota se congregaron en las calles de la ciudad para protestar contra los perpetradores de su muerte.

En su mensaje se puede leer el siguiente mensaje:

"Anoche, en la esquina donde un agente de ICE asesinó a Renee Good, miles de habitantes de Minnesota se reunieron en la gélida oscuridad para protestar por su asesinato. Frente a la violencia sin ley de esta administración, la solidaridad es la respuesta. Quieren moldear a América a su crueldad. Nos negamos."


