Acusa Trump ‘cobardía’ de países de la OTAN ante crisis petrolera

Donald Trump criticó a los países miembros de la OTAN por rechazar su llamado a participar en una coalición militar para abrir el Estrecho de Ormuz, en el contexto de la guerra con Irán, y los calificó como “cobardes” en un mensaje difundido en su red Truth Social.

¿Qué dijo Trump sobre la OTAN y el Estrecho de Ormuz?

El mandatario estadounidense cuestionó la postura de los aliados al señalar que no quisieron involucrarse en la ofensiva contra Irán, pero posteriormente expresaron inconformidad por el alza en los precios del petróleo.

"Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel. No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear. Ahora que esa lucha ha sido ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo. Es muy fácil para ellos hacerlo, con muy poco riesgo. COBARDES, ¡y lo RECORDAREMOS!", escribió el mandatario.

Trump sostuvo que la operación para garantizar la navegación en esta vía marítima sería de bajo riesgo para los aliados, pese a que estos han mostrado reservas para involucrarse en el conflicto.

¿Por qué es clave el Estrecho de Ormuz?

El Estrecho de Ormuz es una de las rutas estratégicas más importantes para el comercio energético global, por donde circula cerca del 20% del transporte marítimo de hidrocarburos. Las tensiones en la zona han impactado directamente en los precios internacionales del petróleo.

La propuesta de Washington consistía en formar una coalición internacional para asegurar el tránsito en esta vía, ante los riesgos derivados del conflicto con Irán.

¿Qué países rechazaron sumarse a la coalición?

Durante la semana, Trump también dirigió críticas a aliados como Australia, Japón y Corea del Sur, luego de que estos rechazaran su petición de sumarse a la operación militar. Los gobiernos consultados respondieron que no se trata de una guerra iniciada por ellos.

El presidente afirmó que las naciones aliadas le comunicaron que “no desean involucrarse” en la ofensiva lanzada por Estados Unidos junto a Israel, aunque, según indicó, coinciden en que Irán no debe desarrollar armas nucleares.

¿Qué postura ha tomado Trump frente a sus aliados?

En una reunión con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, Trump calificó como “un error muy tonto” la decisión de la OTAN de no respaldar su estrategia, además de cuestionar la lealtad del bloque hacia Washington.

En mensajes adicionales, el mandatario subrayó que Estados Unidos, como “el país más poderoso del mundo”, no necesita apoyo externo, al asegurar que sus fuerzas han logrado debilitar significativamente al Ejército iraní en el contexto del conflicto.

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