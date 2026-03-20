Proponen home office para frenar crisis energética global

En medio de una de las mayores tensiones energéticas de los últimos años, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) colocó al home office como una de las principales soluciones inmediatas para reducir el consumo global de petróleo.

El organismo advirtió que el conflicto en Medio Oriente ha provocado una disrupción sin precedentes en el suministro, elevando los precios del crudo por encima de los $100 dólares por barril y generando presión en economías de todo el mundo.

“El equilibrio del mercado no puede lograrse solo aumentando la oferta”, advirtió el director del organismo, Fatih Birol.

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Ormuz, el cuello de botella global

La urgencia del plan responde en gran medida a la situación en el estrecho de Ormuz, donde el tránsito de crudo se ha visto severamente afectado.

Por esta ruta pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, lo que la convierte en un punto crítico para la estabilidad energética global.

Aunque ya se liberaron 426 millones de barriles de reservas estratégicas, la AIE insiste en que esto no basta para compensar la caída en el suministro.

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Menos velocidad y más transporte público

Además del teletrabajo, el organismo plantea reducir los límites de velocidad en autopistas en al menos 10 km/h, lo que permitiría ahorrar entre un 5% y un 10% de combustible por vehículo.

También recomienda fortalecer el transporte público, incluso con esquemas gratuitos, lo que podría recortar entre un 1% y un 3% la demanda nacional de petróleo.

Compartir automóvil, aplicar esquemas de circulación alterna y mejorar la conducción eficiente son otras medidas incluidas, con potencial de ahorro de hasta 8%.

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