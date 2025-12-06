Al menos 18 migrantes mueren al hundirse bote al sur de Creta

Al menos 18 migrantes que intentaban cruzar el mar Mediterráneo en un bote inflable murieron al naufragar al sur de la isla de Creta, informaron las autoridades griegas el sábado.

El bote medio hundido fue localizado el sábado por un buque mercante turco que pasaba por el lugar, indicaron las autoridades. Dos sobrevivientes fueron rescatados y se inició una operación en busca de más personas en el agua.

Grecia es un punto de entrada importante a la Unión Europea para personas que huyen de conflictos y pobreza en el Oriente Medio, África y Asia, y los incidentes fatales son una ocurrencia común.

El corto, pero peligroso viaje desde la costa de Turquía hasta las cercanas islas griegas en botes inflables o pequeñas embarcaciones, a menudo en malas condiciones, solía ser la ruta principal hasta que el aumento de patrullas y los presuntos rechazos redujeron los intentos de cruce. En los últimos meses, las llegadas desde Libia a Creta han aumentado.

Las autoridades aún no han determinado de dónde provenía el bote.

Un barco y un avión de la agencia fronteriza europea Frontex, un helicóptero de la Guardia Costera griega y tres buques mercantes participan en las tareas de búsqueda.

