Presenta Martha Herrera equipo para torneo de fútbol en Madrid

Con la mira puesta en el podio internacional, la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, encabezó la presentación oficial de los equipos del Educational Football Program que representarán a Nuevo León y a México en el prestigioso Desafío Mundial en Madrid, España. Durante el evento, celebrado en las instalaciones de Graftech International ante unos 300 asistentes, se destacó el crecimiento de esta iniciativa que nació como un pequeño proyecto y hoy se ha consolidado como una "gran familia" deportiva. Un equipo con historia de éxito Durante su intervención, la secretaria recordó con emoción los inicios de este camino, resaltando el campeonato obtenido en 2023 y los subcampeonatos de 2024 y 2025. “La primera vez que fue un equipo como ustedes a Madrid, íbamos con mucho miedo... un equipo solito contra el mundo y nos trajimos la Copa. Imagínense qué podemos lograr ahora que vamos tres equipos representando a Nuevo León y nueve representando a México”, expresó la funcionaria.

Talento de Centros Comunitarios

El equipo estelar de los Centros Comunitarios Nuevo León está integrado por 12 jóvenes (9 hombres y 3 mujeres) que competirán en la categoría Sub 14.

Herrera enfatizó el carácter inclusivo del representativo, en el que Nuevo León, pues el equipo final surgió de un proceso masivo que involucró a 2,016 jóvenes en torneos de barrios.

Desarrollo integral a través del deporte

Además del equipo Sub 14, se presentaron las categorías Sub 10 y Sub 12 de la escuela True Sports. Martha Herrera estuvo acompañada por Elizandra Bonatto, directora de True Sports (socio oficial de la Fundación Real Madrid Clinics), y representantes de la Fundación Posta y HEB en la Comunidad, quienes entregaron los uniformes oficiales.

"El deporte es la puerta de entrada para desarrollarnos en valores, salud y prevención", señaló Herrera, subrayando que el programa ha impactado a 3,600 usuarios a través de talleres y clínicas deportivas.

Con este abanderamiento, la delegación neoleonesa se reporta lista para cruzar el Atlántico y buscar, una vez más, poner el nombre de México en lo más alto del fútbol juvenil mundial.

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