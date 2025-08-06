Al menos cinco muertos tras rotura de un puente colgante en China

Este miércoles, uno de los cables de un puente colgante en un área turística al oeste de China se rompió, provocando la caída de varios visitantes a un río, dejando al menos cinco muertos y 24 heridos.

De acuerdo con la policía de locales de la región autónoma de Xinjiang, el incidente sucedió a las 18:18 hora local.

También informaron que dos de los lesionados sufrieron heridas graves, por lo que fueron trasladados al hospital de la región para ser atendidos y actualmente se encuentran fuera de peligro.

La rotura del cable provocó que el tablero del puente se inclinara, lo que ocasionó la caída al río de 29 personas.

Aunque el puente no se encuentra a gran altura sobre el nivel del agua, según muestran imágenes difundidas en redes sociales chinas, la corriente del río en ese tramo es fuerte, lo que podría haber contribuido a la gravedad del accidente.

El área se mantiene cerrada mientras se investigan las causas del accidente.

