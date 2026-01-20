Podcast
Internacional

Alemania analiza boicot al Mundial 2026 por tensión con EUA

Dirigentes conservadores alemanes admiten que Berlín analiza un eventual boicot al Mundial de 2026 si escalan las tensiones con Estados Unidos por Groenlandia

  • 20
  • Enero
    2026

Alemania analiza la posibilidad de boicotear el Mundial de fútbol de 2026 como una medida de presión política en caso de que se agraven las tensiones con Estados Unidos por el futuro de Groenlandia.

Así lo reconocieron dirigentes del bloque conservador CDU/CSU, aunque aclararon que se trata de un escenario extremo.

Jürgen Hardt, figura cercana al canciller Friedrich Merz, señaló que una eventual retirada de la selección alemana solo se contemplaría como último recurso.

“La cancelación o el boicot sería una medida extrema para hacer entrar en razón al presidente Trump sobre Groenlandia”, afirmó en declaraciones publicadas por el diario BILD.

Groenlandia, eje del conflicto

Las declaraciones surgen tras el endurecimiento del discurso del presidente Donald Trump, quien ha planteado públicamente que Estados Unidos debería anexar Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca.

La postura generó rechazo inmediato en Europa y tensó las relaciones con varios aliados.

Hardt explicó que el Mundial tiene un alto valor simbólico y político para Washington, por lo que podría convertirse en una herramienta de presión, aunque reiteró que Berlín apuesta primero por la vía diplomática.

Aranceles y fricción comercial

En paralelo, la administración estadounidense anunció aranceles del 10% a productos de países europeos que rechazan cualquier intento de anexión de Groenlandia.

Entre los afectados figuran Alemania, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Noruega, Suecia, Finlandia y Países Bajos, según reportes internacionales.

Pese a este escenario, Estados Unidos mantiene sin cambios los preparativos para el Mundial de 2026, que organizará junto con México y Canadá y que arrancará en menos de cinco meses.

Confianza en la vía diplomática

Hardt insistió en que Alemania confía en resolver el diferendo dentro del marco de la OTAN y subrayó que aún existe margen para alcanzar acuerdos en materia de seguridad sin recurrir a medidas de confrontación.


Comentarios

