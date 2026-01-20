Alerta de EUA sobre tormenta solar se reduce a moderada

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos emitió una alerta sobre una tormenta solar que podría impactar a la Tierra durante este martes.

Esta llamarada solar podría provocar anomalías en los sistemas GPS y en otras tecnologías terrestre.

Por medio de un comunicado, el organismo con sede en Miami afirmó que la tormenta solar alcanzó el nivel G4 alrededor de las 3:23 hora local.

No obstante, redujo la alerta a "moderada" en su último boletín con corte de las 10:30 hora local.

Así se presenta una tormenta solar

Una tormenta solar ocurre cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromagnético de la Tierra.

Su frecuencia depende del ciclo solar, que atravesó recientemente su pico de actividad.

Las tormentas geomagnéticas implican una perturbación del campo magnético de la Tierra, por lo que puede afectar a infraestructuras básicas y aparatos tecnológicos, los cuales ban desde sistemas GPS a la generación de interferencias y cortes en sistemas de radio de alta frecuencia.

¿Tormentas solares podrían afectar al ser humano?

Aunque no tienen un efecto aparente en la salud humana, también pueden afectar al funcionamiento de los satélites que orbitan alrededor de la Tierra.

Este fenómeno natural, podría dañar transformadores de las redes de alta tensión y provocar apagones a gran escala.

Sin embargo, también permiten ver auroras boreales en latitudes poco habituales. En este caso, las zonas con mayores probabilidades de visualizarlas serían en la frontera de Estados Unidos y Canadá.

Comentarios