Noruega rechaza Junta de Paz de Trump y defiende a la ONU

El Gobierno de Noruega rechazó este martes participar en la Junta de Paz propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que la iniciativa no se ajusta al derecho internacional ni a los mecanismos vigentes para atender el conflicto en Oriente Medio.

El secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Andreas Motzfeldt, afirmó que para el Ejecutivo noruego “está absolutamente claro” que no puede formar parte de una estructura que desafíe el papel central de Naciones Unidas.

Defensa del derecho internacional

Motzfeldt subrayó que aceptar la invitación sería incompatible con los principios de la política exterior noruega. “No podemos participar en una estructura que pone en entredicho el derecho internacional y el rol de la ONU”, sostuvo en declaraciones al diario Aftenposten.

Añadió que esta postura no es exclusiva de Noruega y que la comparten la mayoría de los Estados europeos y otros países que consideran al derecho internacional como uno de sus pilares diplomáticos.

El plan de Trump para Gaza

La Junta de Paz impulsada por Trump busca, según Washington, garantizar la seguridad futura y la desmilitarización de la Franja de Gaza como parte de su propuesta para poner fin al conflicto en el territorio palestino.

Sin embargo, la iniciativa ha generado reservas en Europa. El lunes, la Comisión Europea confirmó que la Unión Europea recibió una invitación para integrarse a la Junta, aunque Bruselas evitó precisar si aceptará, mientras algunos países, como Alemania, analizan su postura.

Rechazos y tensiones en Europa

Francia también ha rechazado sumarse al proyecto por temor a que desplace a la ONU en la gestión de la crisis en Gaza. Esa negativa provocó una reacción de Trump, quien amenazó a París con nuevos aranceles comerciales.

