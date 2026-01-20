Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
estados_unidos_noruega_paz_4831be1d02
Internacional

Noruega rechaza Junta de Paz de Trump y defiende a la ONU

Noruega descartó integrarse a la Junta de Paz para Gaza impulsada por Donald Trump al considerar que debilita el papel de la ONU

  • 20
  • Enero
    2026

El Gobierno de Noruega rechazó este martes participar en la Junta de Paz propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que la iniciativa no se ajusta al derecho internacional ni a los mecanismos vigentes para atender el conflicto en Oriente Medio.

El secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Andreas Motzfeldt, afirmó que para el Ejecutivo noruego “está absolutamente claro” que no puede formar parte de una estructura que desafíe el papel central de Naciones Unidas.

Defensa del derecho internacional

Motzfeldt subrayó que aceptar la invitación sería incompatible con los principios de la política exterior noruega. “No podemos participar en una estructura que pone en entredicho el derecho internacional y el rol de la ONU”, sostuvo en declaraciones al diario Aftenposten.

Añadió que esta postura no es exclusiva de Noruega y que la comparten la mayoría de los Estados europeos y otros países que consideran al derecho internacional como uno de sus pilares diplomáticos.

El plan de Trump para Gaza

La Junta de Paz impulsada por Trump busca, según Washington, garantizar la seguridad futura y la desmilitarización de la Franja de Gaza como parte de su propuesta para poner fin al conflicto en el territorio palestino.

Sin embargo, la iniciativa ha generado reservas en Europa. El lunes, la Comisión Europea confirmó que la Unión Europea recibió una invitación para integrarse a la Junta, aunque Bruselas evitó precisar si aceptará, mientras algunos países, como Alemania, analizan su postura.

Rechazos y tensiones en Europa

Francia también ha rechazado sumarse al proyecto por temor a que desplace a la ONU en la gestión de la crisis en Gaza. Esa negativa provocó una reacción de Trump, quien amenazó a París con nuevos aranceles comerciales.

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

embajador_ronald_37_criminales_7c2ed80423
Embajador de EUA en México reconoce entrega de 37 criminales
Wall_Street_abre_verde_tras_inflacion_de_noviembre_5fb362960a
Wall Street en verde tras descartar uso de fuerza en Groenlandia
EH_DOS_FOTOS_2026_01_21_T102657_916_73b10c06d5
Putin se reunirá con Mahmud Abás en Moscú este jueves
publicidad

Últimas Noticias

atacan_vivienda_elias_moran_369810d6e8
Atacan vivienda de Elías Moran, comisionado de MC en Morelos
embajador_ronald_37_criminales_7c2ed80423
Embajador de EUA en México reconoce entrega de 37 criminales
EH_UNA_FOTO_2026_01_21_T124911_725_e36783d57e
ONG Provea exige lista oficial de presos políticos liberados
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×