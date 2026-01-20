Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26020427066305_b035667896
Internacional

La UE promete respuesta firme ante amenazas de Trump

La Unión Europea advirtió que responderá de forma unida y proporcional a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia y posibles aranceles

  • 20
  • Enero
    2026

La Unión Europea (UE) advirtió este martes que dará una respuesta “firme, unida y proporcionada” a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno a una posible anexión de Groenlandia y a la imposición de aranceles contra países europeos.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha insistido en que Estados Unidos “necesita” Groenlandia por razones de seguridad nacional, argumentando la presencia e influencia de Rusia y China en el Ártico. La isla, territorio autónomo de Dinamarca, es considerada estratégica por sus recursos minerales y tierras raras.

Ocho países europeos, todos miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, manifestaron su oposición al plan y enviaron recientemente una misión militar de exploración a la región.

En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles si se oponen a sus aspiraciones.

Advertencia desde Davos

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alertó que las medidas anunciadas por Trump podrían llevar a una “espiral descendente” en las relaciones transatlánticas.

“Los aranceles propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data”, afirmó. Añadió que una escalada solo beneficiaría a adversarios estratégicos y reiteró que la respuesta europea será firme y coordinada.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también presente en Davos, acusó a Estados Unidos de buscar “debilitar y subordinar a Europa” e instó a la UE a utilizar sus instrumentos comerciales para responder.

AP26020272418046.jpg

Aunque se habló de una posible cumbre del G7 en París, el propio Macron aclaró que finalmente no está prevista.

En este contexto, el Parlamento Europeo decidió suspender el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos.

Rechazo en Groenlandia

Las declaraciones de Trump han provocado rechazo en Groenlandia.

En Nuuk, la capital, ciudadanos como Jens Kjeldsen, un exjuez de 70 años, protestan contra cualquier intento de anexión. “¡No queremos ser invadidos!”, expresó.

El presidente estadounidense avivó la polémica al publicar en Truth Social un fotomontaje donde aparece plantando la bandera de Estados Unidos en la isla, junto a un cartel que la presenta como territorio estadounidense a partir de 2026. 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

embajador_ronald_37_criminales_7c2ed80423
Embajador de EUA en México reconoce entrega de 37 criminales
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Sheinbaum ajusta reglas de vuelos de capacitación con EUA
Wall_Street_abre_verde_tras_inflacion_de_noviembre_5fb362960a
Wall Street en verde tras descartar uso de fuerza en Groenlandia
publicidad

Últimas Noticias

atacan_vivienda_elias_moran_369810d6e8
Atacan vivienda de Elías Moran, comisionado de MC en Morelos
embajador_ronald_37_criminales_7c2ed80423
Embajador de EUA en México reconoce entrega de 37 criminales
EH_UNA_FOTO_2026_01_21_T124911_725_e36783d57e
ONG Provea exige lista oficial de presos políticos liberados
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×