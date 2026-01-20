La UE promete respuesta firme ante amenazas de Trump

La Unión Europea (UE) advirtió este martes que dará una respuesta “firme, unida y proporcionada” a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno a una posible anexión de Groenlandia y a la imposición de aranceles contra países europeos.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha insistido en que Estados Unidos “necesita” Groenlandia por razones de seguridad nacional, argumentando la presencia e influencia de Rusia y China en el Ártico. La isla, territorio autónomo de Dinamarca, es considerada estratégica por sus recursos minerales y tierras raras.

Ocho países europeos, todos miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, manifestaron su oposición al plan y enviaron recientemente una misión militar de exploración a la región.

En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles si se oponen a sus aspiraciones.

Advertencia desde Davos

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alertó que las medidas anunciadas por Trump podrían llevar a una “espiral descendente” en las relaciones transatlánticas.

“Los aranceles propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data”, afirmó. Añadió que una escalada solo beneficiaría a adversarios estratégicos y reiteró que la respuesta europea será firme y coordinada.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también presente en Davos, acusó a Estados Unidos de buscar “debilitar y subordinar a Europa” e instó a la UE a utilizar sus instrumentos comerciales para responder.

Aunque se habló de una posible cumbre del G7 en París, el propio Macron aclaró que finalmente no está prevista.

En este contexto, el Parlamento Europeo decidió suspender el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos.

Rechazo en Groenlandia

Las declaraciones de Trump han provocado rechazo en Groenlandia.

En Nuuk, la capital, ciudadanos como Jens Kjeldsen, un exjuez de 70 años, protestan contra cualquier intento de anexión. “¡No queremos ser invadidos!”, expresó.

El presidente estadounidense avivó la polémica al publicar en Truth Social un fotomontaje donde aparece plantando la bandera de Estados Unidos en la isla, junto a un cartel que la presenta como territorio estadounidense a partir de 2026.

