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Internacional

Alto al fuego entrará en vigor inmediatamente: Pakistán

El mandatario paquistaní señaló que espera que las delegaciones de ambos países asistan a una ronda de negociaciones en Islamabad para lograr acuerdo

  • 07
  • Abril
    2026

Pakistán confirmó este martes que el cese el fuego de dos semanas acordado entre Irán y Estados Unidos y anunció que el alto a las hostilidades entra en vigor de forma inmediata.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mencionó que se acordó un alto al fuego en todo Medio Oriente. 

"Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares, CON EFECTO INMEDIATO"

El mandatario paquistaní señaló que espera que las delegaciones de ambos países asistan a una ronda de negociaciones en Islamabad este viernes para negociar un "acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas", como ya había adelantado Irán.

Ante esto, Israel respetará el acuerdo alcanzado por Washington y Teherán, según una fuente consultada por el diario israelí Haaretz, aunque persisten preocupaciones sobre dicho acuerdo anunciado en la madrugada de este miércoles. 

Irán asegura que el estrecho de Ormuz será seguro tras acuerdo

Irán aseguró este martes que será posible mantener "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante un periodo de dos semanas, después del cese el fuego bilateral acordado por Estados Unidos e Irán.

A través de redes sociales, el ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, agradeció a las autoridades locales por los esfuerzos desplegados durante el conflicto en Medio Oriente.

Aquí te presentamos la nota completa: Irán asegura que el estrecho de Ormuz será seguro tras acuerdo

 


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