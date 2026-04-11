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Finanzas

Precios promedio de autos nuevos en EUA rozan los $50,000 dólares

De acuerdo con datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, los precios de los autos nuevos registraron un incremento interanual del 12.6%

  • 11
  • Abril
    2026

El costo de los automóviles en Estados Unidos continúa al alza, reflejando una combinación de factores económicos e industriales que han encarecido tanto la compra como el mantenimiento de los vehículos en los últimos años.

De acuerdo con datos del Departamento de Trabajo de EUA los precios subieron un 3,3% en marzo de 2025, el mayor aumento interanual desde mayo de 2024, mientras que los precios de los autos nuevos aumentaron un 12,6% respecto al año anterior.

Actualmente, el precio promedio de un vehículo nuevo se acerca a los $50,000 dólares, lo que representa un aumento cercano al 30% en los últimos seis años.

Uno de los principales factores detrás de este encarecimiento es el cambio en la estrategia de las armadoras, que han reducido la producción de modelos económicos para enfocarse en camionetas y vehículos utilitarios deportivos (SUV), los cuales ofrecen mayores márgenes de ganancia.

Esta tendencia ha provocado una disminución significativa en la oferta de autos accesibles.

A ello se suma la incorporación de tecnología avanzada, como sistemas de seguridad y asistencia al conductor —incluyendo frenado automático, monitoreo de punto ciego y cámaras de reversa— que, aunque mejoran la experiencia y seguridad, elevan el costo final de los vehículos. En algunos casos, estas tecnologías son obligatorias por regulación, lo que impacta incluso a los modelos más básicos.

Además, el encarecimiento también está vinculado a factores globales como las disrupciones en las cadenas de suministro derivadas de la pandemia, así como la aplicación de aranceles a ciertos componentes y productos, lo que ha incrementado los costos de producción para las automotrices.

En este sentido, el precio de los seguros ha aumentado más de 50% en comparación con niveles previos a la pandemia, mientras que las reparaciones se han encarecido casi 48%.

En conjunto, estos elementos explican el aumento en la dificultad para acceder a un vehículo en la actualidad.


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