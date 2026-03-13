Trump anuncia ofensiva más fuerte contra Irán la próxima semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno intensificará los ataques contra Irán en los próximos días, en el marco del conflicto militar que Washington mantiene junto a Israel desde finales de febrero.

Durante con un medio de estados unidos, el mandatario afirmó que la ofensiva continuará y adelantó que la próxima semana se llevarán a cabo nuevos golpes contra objetivos iraníes.

Trump anticipa ofensiva más fuerte

El mandatario republicano fue directo al hablar del rumbo de la operación militar.

“Vamos a golpearlos muy duro la próxima semana”, afirmó Trump al referirse a los ataques contra posiciones del régimen iraní.

También sostuvo que el actual gobierno de Teherán podría colapsar con el paso del tiempo, aunque reconoció que no sería un proceso inmediato.

“Creo que el régimen caerá, pero quizá no de inmediato. Es un obstáculo enorme para un pueblo que no tiene armas”, señaló.

Posible protección a petroleros en el golfo Pérsico

Trump también abordó la posibilidad de que Estados Unidos intervenga para escoltar embarcaciones petroleras en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Indicó que Washington podría hacerlo si las circunstancias lo requieren.

“Lo haríamos si fuera necesario, pero esperemos que todo salga bien”, comentó, sin ofrecer más detalles sobre un eventual despliegue naval.

Sospechas sobre apoyo ruso a Irán

En sus declaraciones, Trump también sugirió que Vladimir Putin podría estar brindando algún tipo de apoyo a Irán en el conflicto.

“Creo que podría estar ayudándolo un poco. Y probablemente él piense que nosotros estamos ayudando a Ucrania”, dijo el mandatario al referirse a la postura de Rusia.

Horas antes, Trump aseguró en su red social Truth que la ofensiva militar contra Irán ha debilitado seriamente sus capacidades.

Según el presidente, las fuerzas estadounidenses han reducido considerablemente el poder militar iraní, incluyendo su aviación, misiles y drones.

Cabe señalar que las declaraciones se producen en el día 13 de la operación militar conocida como Operación Furia Épica, iniciada el 28 de febrero, con la que Washington busca presionar al régimen iraní tras décadas de confrontación entre ambos países.

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