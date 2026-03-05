Podcast
Internacional

Anuncia EUA reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela

Washington y Caracas acordaron reanudar relaciones diplomáticas y consulares como parte de un proceso para estabilizar y reconstruir Venezuela

  • 05
  • Marzo
    2026

Después de siete años, Estados Unidos y Venezuela vuelven a tener relaciones diplomáticas entre sí.

Este jueves, el Departamento de Estado de EUA anunció que “las autoridades de Estados Unidos y las de Venezuela han acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares”.

De acuerdo con un comunicado, este paso “facilitará los esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política” en el país latinoamericano".

“Nuestra colaboración se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un Gobierno elegido democráticamente”, añade el texto. “Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar al pueblo venezolano y de trabajar con sus socios en toda la región para promover la estabilidad y la prosperidad”.

Fue en enero de 2019 cuando las relaciones diplomáticas entre ambos países se rompieron después de que el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusara de intervencionismo a Washington por el reconocimiento a Juan Guaidó como el líder legítimo del país.

Este anuncio traerá un aumento de la presencia diplomática estadounidense en Venezuela tras la reapertura de la embajada de EUA en Caracas en el pasado mes de febrero y la llegada de la jefa de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu.

En este sentido, también durante febrero, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró a Félix Plasencia como su representante en Estados Unidos. Su mudanza a Washington no se ha concretado, con todo, hasta ahora.

Este anuncio supone un paso más en el plan que Trump puso en marcha con la intervención militar a inicios de año, donde se realizó la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes esperan juicio en Nueva York. 

El plan de Washington ha pasado en este tiempo por priorizar el negocio −fundamentalmente, el petrolero− a las urgencias democráticas.

Hasta el momento no se ha anunciado una fecha fijada para la convocatoria de elecciones, aunque ya se dieron las condiciones para el regreso de la principal líder opositora, María Corina Machado.

Por su parte, Machado anunció la semana pasada su intención de volver al país del que salió tras vivir durante un año en la clandestinidad para recibir el premio Nobel de la Paz en diciembre pasado.


