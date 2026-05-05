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Internacional

Nuevo ataque de EUA presunta 'narcolancha' deja tres muertos

Según la publicación, este ataque es parte de la operación 'Lanza del Sur' y es el segundo operativo anunciado en las últimas 24 horas

  • 05
  • Mayo
    2026

Este martes Estados Unidos volvió a ahcer presencia en aguas internacionales del Océano Pacifico con un nuevo ataque a una presunta "narcolancha".

De acuerdo con una publicación del Comando Sur de EUA en su cuenta de X, se aseguró que el ataque dejó como resultado a tres supuestos "narcoterroristas" que se encontraban en la embarcación.

Según la publicación, este ataque es parte de la operación "Lanza del Sur" y es el segundo operativo anunciado en las últimas 24 horas.

El primero ocurrió en el Caribe, donde otras dos personas perdieron la vida.

Esta campaña militar de Estados Unidos sobre aguas internacionales, cerca de Venezuela y Colombia, se inició con el objetivo de incrementar la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.

Con este último ataque ya son más de 50 bombardeos los acometidos contra lanchas supuestamente relacionadas con el narcotráfico en el Pacífico y el sur del Caribe, los cuales han dejado más de 150 muertos desde septiembre de 2025.


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