Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
olivia_rodrigo_barcelona_8b2f206982
Escena

Olivia Rodrigo, protagonista del jersey del Barça para el clásico

El logo de la cantante aparecerá en la camiseta del equipo que se vestirá durante el partido contra el Real Madrid el 10 de mayo.

  • 01
  • Mayo
    2026

Olivia Rodrigo, ganadora de varios premios ‘Grammy’ y figura internacional, será la protagonista de la camiseta del FC Barcelona para el clásico del próximo 10 de mayo ante el Real Madrid.

El club azulgrana vestirá una versión especial de su uniforme con el logotipo de una de las artistas más influyentes de su generación.

¿Qué dijo Olivia Rodrigo sobre su colaboración con el Barça?

La artista expresó su emoción por formar parte de este proyecto, destacando el significado personal que tiene ver su logotipo en un escenario deportivo de esta magnitud.

"Ver (el logo) ‘OR’ en la camiseta del FC Barcelona para El Clásico es algo que aún no sé cómo asimilar. Ha sido increíble ver cómo la camiseta cobraba vida y crear toda una colección junto a Spotify y el Barça".

olivia rodrigo barcelona

Además, Rodrigo adelantó detalles sobre su próxima visita a la ciudad catalana, donde ofrecerá un concierto previo al partido.

"Además, poder actuar para los fans que me han escuchado desde el principio, en una ciudad como Barcelona, será algo muy especial. Lo es todo para mí. Estoy deseando verles".

olivia rodrigo barcelona

¿Qué incluye la colección especial del Barça con Olivia Rodrigo?

Junto con la camiseta, Spotify y el FC Barcelona lanzaron una colección exclusiva que combina la identidad del club con el estilo visual de la cantante. Esta línea incluye prendas y accesorios inspirados en el universo artístico de Rodrigo.

Como parte de esta edición especial, se pondrán a la venta 1,899 camisetas en referencia al año de fundación del club. Los precios irán desde 399 euros hasta 2,999 euros (entre $8172 y 61,423 pesos mexicanos) en el caso de versiones firmadas por la artista.

¿Cuándo y dónde comprar la camiseta del clásico?

La colección Spotify x Olivia Rodrigo x FC Barcelona estará disponible a partir del 1 de mayo en tiendas oficiales del club en España y también a través de su plataforma en línea.

El equipo masculino utilizará esta camiseta especial en el clásico frente al Real Madrid el 10 de mayo, mientras que el equipo femenino la vestirá en su partido de Liga F ante el Levante el 6 de mayo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

bronco_europa_81830a242e
Arranca gira europea de Bronco con sold out en Barcelona
onu_pide_investigar_homicidio_magistrado_claure_bolivia_b14b5e76e9
ONU pide investigar pronto el asesinato de magistrado en Bolivia
olivia_rodrigo_gira_mundial_a7a34561b5
Confirma Olivia Rodrigo su gira mundial ‘The Unraveled Tour’
publicidad

Últimas Noticias

b5548290_4618_11f1_bd52_e755d604ece4_6c3154eca6
La Fórmula 1 honra a Alex Zanardi con emotivo minuto de silencio
Whats_App_Image_2026_05_02_at_10_48_59_d1b7a9ae1a
Cierre de maquilas golpea comercio en Matamoros
Whats_App_Image_2026_05_02_at_10_48_31_d3fd0eb464
Incendios en sierra de Santiago consumen 15 hectáreas
publicidad

Más Vistas

nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
pib_incrementa_0_2_por_ciento_mexico_fb6333fdd2
PIB registra incremento del 0.2% en primer trimestre 2026: INEGI
EH_COLLAGE_1_ab40d96041
SEP analiza adelantar clases por Mundial y altas temperaturas
publicidad
×