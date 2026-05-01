Olivia Rodrigo, protagonista del jersey del Barça para el clásico

Olivia Rodrigo, ganadora de varios premios ‘Grammy’ y figura internacional, será la protagonista de la camiseta del FC Barcelona para el clásico del próximo 10 de mayo ante el Real Madrid.

El club azulgrana vestirá una versión especial de su uniforme con el logotipo de una de las artistas más influyentes de su generación.

¿Qué dijo Olivia Rodrigo sobre su colaboración con el Barça?

La artista expresó su emoción por formar parte de este proyecto, destacando el significado personal que tiene ver su logotipo en un escenario deportivo de esta magnitud.

"Ver (el logo) ‘OR’ en la camiseta del FC Barcelona para El Clásico es algo que aún no sé cómo asimilar. Ha sido increíble ver cómo la camiseta cobraba vida y crear toda una colección junto a Spotify y el Barça".

Además, Rodrigo adelantó detalles sobre su próxima visita a la ciudad catalana, donde ofrecerá un concierto previo al partido.

"Además, poder actuar para los fans que me han escuchado desde el principio, en una ciudad como Barcelona, será algo muy especial. Lo es todo para mí. Estoy deseando verles".

¿Qué incluye la colección especial del Barça con Olivia Rodrigo?

Junto con la camiseta, Spotify y el FC Barcelona lanzaron una colección exclusiva que combina la identidad del club con el estilo visual de la cantante. Esta línea incluye prendas y accesorios inspirados en el universo artístico de Rodrigo.

Como parte de esta edición especial, se pondrán a la venta 1,899 camisetas en referencia al año de fundación del club. Los precios irán desde 399 euros hasta 2,999 euros (entre $8172 y 61,423 pesos mexicanos) en el caso de versiones firmadas por la artista.

¿Cuándo y dónde comprar la camiseta del clásico?

La colección Spotify x Olivia Rodrigo x FC Barcelona estará disponible a partir del 1 de mayo en tiendas oficiales del club en España y también a través de su plataforma en línea.

El equipo masculino utilizará esta camiseta especial en el clásico frente al Real Madrid el 10 de mayo, mientras que el equipo femenino la vestirá en su partido de Liga F ante el Levante el 6 de mayo.

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