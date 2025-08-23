Cerrar X
Internacional

Aparece valla en Colombia con recompensa de EUA por Maduro

Una valla publicitaria con las recompensas ofrecidas por EUA para la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, apareció este sábado en una autopista

  • 23
  • Agosto
    2025

Una valla publicitaria con las recompensas ofrecidas por el Gobierno de Estados Unidos para la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su ministro de Interior, Diosdado Cabello, apareció este sábado en la autopista internacional Simón Bolívar, que conecta a Colombia con Venezuela a la altura del municipio de Villa del Rosario, vecino a Cúcuta, Norte de Santander.

El anuncio, escrito en inglés, ofrece 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro y 25 millones de dólares por Cabello, acusados de delitos como conspiración para el narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

La recompensa fue anunciada el pasado 7 de agosto por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, como parte de las acusaciones que Washington sostiene desde 2020 contra el Gobierno venezolano por supuestos vínculos con el denominado Cartel de los Soles.

La valla, de grandes dimensiones, sorprendió a transeúntes y conductores en la zona fronteriza, aunque las autoridades locales aclararon que su instalación fue irregular.

“El subsecretario de control urbano confirmó que no existía permiso alguno y se solicitó el desmonte de la publicidad”, declaró el secretario de Gobierno de Villa del Rosario, José Guillermo Ruiz.

La aparición del anuncio coincide con el despliegue de tres buques de la Armada de Estados Unidos en aguas del Caribe con 4,000 soldados a bordo, movimiento que, según la Casa Blanca, busca frenar el flujo de drogas hacia ese país.

En respuesta, las milicias afines al chavismo realizaron este sábado una jornada de alistamiento en cuarteles y plazas, convocada por Maduro, en medio de la creciente tensión bilateral.


