Estados Unidos dejará que México envíe petróleo a Cuba

Pese a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dejar a Cuba sin petróleo, el país permitirá que México siga enviando su crudo a La Habana, esto según el secretario de Energía, Chris Wright, durante una entrevista con la cadena CBS.

En dicha entrevista, Wright aseguró que la política de EUA es "permitir" que México siga enviando petróleo a Cuba.

La propia cadena es una de las que asegura que otro funcionario respalda esta afirmación.

Estas declaraciones por parte del secretario de Energía de EUA ocurren después de que Trump dijera este domingo a través de sus redes sociales que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero”.

Según un funcionario citado por CBS bajo anonimato, la Administración de Estados Unidos no estaría buscando que Cuba colapse sin petróleo, pero espera que “abandone su sistema comunista”.

Mientras esto sucedía, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que actualmente no hay conversaciones con la Administración de Trump, a excepción de contactos relacionados con temas migratorios.

Tras la captura de Nicolás Maduro, Cuba quedó expuesta a un inminente efecto negativo por el freno de las relaciones bilaterales con Venezuela.

Por su parte, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo previamente que su país está en disposición de ser el “mejor vehículo de comunicación” entre Estados Unidos y Cuba.

Comentarios