Arabia Saudita y EUA pactan vía para enriquecer uranio

Especialistas advierten que permitir centrifugadoras en territorio saudí podría abrir la puerta a un eventual programa de armas

Arabia Saudita podría llevar a cabo alguna forma de enriquecimiento de uranio dentro del reino como parte de un posible acuerdo de cooperación nuclear con Estados Unidos, según documentos del Congreso y análisis de expertos en control de armas. La propuesta ha encendido alertas sobre proliferación en medio de las crecientes tensiones con Irán.

Preocupaciones por proliferación nuclear

Los presidentes Donald Trump y Joe Biden han intentado avanzar en un acuerdo para compartir tecnología nuclear civil con Riad. Sin embargo, especialistas advierten que permitir centrifugadoras en territorio saudí podría abrir la puerta a un eventual programa de armas, especialmente después de que el príncipe heredero Mohammed bin Salman insinuara que el reino buscaría una bomba si Irán la obtiene.

Kelsey Davenport, directora de política de no proliferación de la Arms Control Association, señaló que aunque la cooperación nuclear puede fortalecer la transparencia, “el problema está en los detalles”, y advirtió que el borrador sugiere una posible vía para que Arabia Saudita acceda a capacidades de enriquecimiento.

El papel del OIEA y los acuerdos internacionales

El borrador contempla que ambas naciones firmen salvaguardas con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), incluyendo supervisión en áreas sensibles como enriquecimiento, fabricación de combustible y reprocesamiento. Aun así, expertos recuerdan que dominar el enriquecimiento no implica automáticamente fabricar armas, aunque sí reduce la distancia técnica hacia ese objetivo.

Como contraste, Emiratos Árabes Unidos firmó un “acuerdo 123” con Washington para desarrollar energía nuclear sin buscar enriquecimiento propio, modelo que analistas consideran más seguro en términos de no proliferación.

Contexto geopolítico y tensiones con Irán

El posible pacto surge mientras Washington mantiene presión sobre Teherán por su programa nuclear. Irán ha enriquecido uranio hasta un 60% de pureza, cerca del 90% necesario para armamento, aunque sostiene que su programa tiene fines pacíficos. Las tensiones se han intensificado en un contexto de amenazas militares y represión interna en la República Islámica.

Además, Arabia Saudita firmó el año pasado un acuerdo de defensa con Pakistán, país con armas nucleares, lo que añadió especulación regional. Mientras tanto, Riad no ha respondido oficialmente a los cuestionamientos sobre el alcance del posible acuerdo con Estados Unidos.


