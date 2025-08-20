Cerrar X
Argentina ordena detenciones por tragedia fentanilo contaminado

Un juez ordenó la detención de Ariel García Furfaro y otros acusados tras confirmarse que un lote contaminado causó la hospitalización de más de 80 pacientes

  • 20
  • Agosto
    2025

Este miércoles, un Tribunal Federal de Argentina ordenó el arresto del dueño de los laboratorios encargados de la producción del lote de fentanilo contaminado, del cual se sospecha que es responsable de más de 80 pacientes internados en todo el país.

El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación, firmó la orden de detención de Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, confirmó a The Associated Press una fuente vinculada a la investigación que pidió reserva de identidad por no estar autorizada a brindar información pública sobre el caso.

También, se pidió el arresto de dos hermanos y la madre de Furfaro, quienes tenían distintas funciones en la empresa, además de otras seis personas que van desde empleados y ejecutivos de los laboratorios.

La orden se emitió apenas un día después de que un informe forense confirmara que un lote de fentanilo contaminado con dos bacterias “contribuyó al desenlace fatal” de 12 pacientes hospitalizados con múltiples comorbilidades.

Esto, en base a 20 historias clínicas de pacientes que recibieron el analgésico utilizado habitualmente en el área de cuidados intensivos para controlar el dolor severo.

Después de que se firmara la orden de detención, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó en la red social X que nueve de los acusados ya fueron arrestados por la policía.

García Furfaro reconoció la semana pasada que de los laboratorios de su propiedad salieron ampollas contaminadas, pero negó ser el responsable y apuntó contra un exsocio, indicando que habría adulterado el producto durante su proceso de elaboración. HLB Pharma Group comercializó la droga, aunque la fabricación estuvo a cargo de su subsidiario, Laboratorios Ramallo.

Señaló además que los pacientes quizá se infectaron con bacterias intrahospitalarias.


