Granollers y Zeballos avanzan a final en Masters 1,000 de Roma

Los tenistas Marcel Granollers y Horacio Zeballos volvieron a demostrar su fortaleza en la arcilla italiana al clasificarse este sábado para la final del Masters 1,000 de Roma, luego de superar en un exigente duelo al croata Nikola Mektic y al estadounidense Austin Krajicek.

La pareja hispano-argentina necesitó dos horas y catorce minutos para sellar su pase con marcador de 6-7 (10), 7-5 y 10-2, en un partido de alta intensidad que se definió en el super tie-break del tercer set.

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Horacio Zeballos y Marcel Granollers derrotaron a Nikola Mektic y Austin Krajicek por 6-7 (10), 7-5 y 10-2.



Buscarán su tercer título, tras los obtenidos en 2020 y 2024.pic.twitter.com/bIovfvUDu5 https://t.co/w9LTwe895W — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 16, 2026

El encuentro estuvo interrumpido en dos ocasiones por la lluvia en la capital italiana, lo que añadió dificultad a una semifinal que comenzó cuesta arriba para Granollers y Zeballos tras perder el primer parcial.

Pese al golpe inicial, ambos reaccionaron con carácter en el segundo set, lograron equilibrar el partido y dominaron con autoridad el desempate definitivo para instalarse en una nueva final sobre la tierra batida romana.

Van por su tercer título en Roma

Granollers y Zeballos, campeones en Roma en 2020 y 2024, buscarán ahora conquistar su tercer trofeo en este torneo y romper una temporada en la que, pese a su regularidad, aún no han podido levantar un título.

Aunque este año ya habían alcanzado semifinales en el Abierto de Australia, Indian Wells, Miami y una final en Dallas, la dupla seguía sin coronarse, además de arrastrar la decepción de su temprana eliminación en Madrid hace menos de tres semanas.

Aquella derrota en la capital española provocó que Zeballos perdiera el número uno del ranking mundial de dobles y Granollers el segundo puesto, por lo que esta final representa también una oportunidad clave para recuperar protagonismo en el circuito.

Sus rivales por el título saldrán del choque entre los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori frente al estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski.

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