Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
H_Icbqx_S_Wk_AAA_Cu4_0b9691a7ce
Deportes

Granollers y Zeballos avanzan a final en Masters 1,000 de Roma

La dupla hispano-argentina remontó en semifinales y peleará por su tercer título en el Masters 1,000 de Roma tras una dura batalla marcada por la lluvia

  • 16
  • Mayo
    2026

Los tenistas Marcel Granollers y Horacio Zeballos volvieron a demostrar su fortaleza en la arcilla italiana al clasificarse este sábado para la final del Masters 1,000 de Roma, luego de superar en un exigente duelo al croata Nikola Mektic y al estadounidense Austin Krajicek.

La pareja hispano-argentina necesitó dos horas y catorce minutos para sellar su pase con marcador de 6-7 (10), 7-5 y 10-2, en un partido de alta intensidad que se definió en el super tie-break del tercer set.

El encuentro estuvo interrumpido en dos ocasiones por la lluvia en la capital italiana, lo que añadió dificultad a una semifinal que comenzó cuesta arriba para Granollers y Zeballos tras perder el primer parcial.

Pese al golpe inicial, ambos reaccionaron con carácter en el segundo set, lograron equilibrar el partido y dominaron con autoridad el desempate definitivo para instalarse en una nueva final sobre la tierra batida romana.

Van por su tercer título en Roma

Granollers y Zeballos, campeones en Roma en 2020 y 2024, buscarán ahora conquistar su tercer trofeo en este torneo y romper una temporada en la que, pese a su regularidad, aún no han podido levantar un título.

HIchVFgXQAE_nEC.jfif

Aunque este año ya habían alcanzado semifinales en el Abierto de Australia, Indian Wells, Miami y una final en Dallas, la dupla seguía sin coronarse, además de arrastrar la decepción de su temprana eliminación en Madrid hace menos de tres semanas.

Aquella derrota en la capital española provocó que Zeballos perdiera el número uno del ranking mundial de dobles y Granollers el segundo puesto, por lo que esta final representa también una oportunidad clave para recuperar protagonismo en el circuito.

Sus rivales por el título saldrán del choque entre los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori frente al estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

H_Iff5t_XWEAAO_Cp_V_154be07213
Tepatitlán 'comió' jaiba y es campeón ante Tampico Madero
H_If_R285_Wg_A_As_VR_0ace424ef5
¡Súper Máquina! Cruz Azul derrota a Chivas y regresa a la Final
Sinner_40e499806a
Sinner supera a Medvedev y va por la historia en Roma ante Ruud
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_inaugura_hospital_agustin_o_haran_5766480f7b
Sheinbaum inaugura Hospital General 'Agustín O'Harán' en Yucatán
H_Idfv8na_UA_Avcmq_5a238fdfad
Mark Ruffalo denuncia veto y miedo por fusión en Hollywood
xabi_alonso_nuevo_entrenador_del_chelsea_75f24d5fa7
Xabi Alonso se convierte en nuevo entrenador del Chelsea
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_14_at_8_42_39_PM_d5dd10af67
Prenderán Fan Fest: Chayanne, Enrique Iglesias e Imagine Dragons
Whats_App_Image_2026_05_14_at_2_15_16_PM_eb250968e1
Claves para proteger tu inversión en una preventa inmobiliaria
fenomeno_el_nino_2026_b65bce76f8
Alertan que fenómeno 'El Niño' podría ser 'muy fuerte' este 2026
publicidad
×